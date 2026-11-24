فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) رسماً میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ را به پیشنهاد مشترک ایالات متحده و سه کشور دیگر واگذار کرد. این رویداد تاریخی با حضور ۴۸ تیم و پیش‌بینی درآمد چهار میلیارد دلاری برگزار خواهد شد.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه سوم آذرماه اعلام کرد که ایالات متحده میزبان اصلی جام جهانی فوتبال زنان در سال ۲۰۳۱ خواهد بود. این خبر همزمان با تأیید رسمی پیشنهاد مشترک چهار کشور برای میزبانی این رویداد بزرگ ورزشی منتشر شد و نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک ورزش در سیاست خارجی این کشور است.

پرزیدنت ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت با افتخار اعلام می‌کند که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ در ایالات متحده برگزار خواهد شد. او با اشاره به میزبانی جام جهانی مردان در سال ۲۰۲۶ تاکید کرد هیچ کشوری موقعیتی بهتر از ایالات متحده برای میزبانی بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ ندارد.

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جزئیات میزبانی مشترک و حضور ۴۸ تیم

اعلام رسمی میزبان، یک روز پس از آن صورت گرفت که فیفا در کنگره فوق‌العاده خود در روز دوشنبه دوم آذرماه میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ را به پیشنهاد مشترک ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این مسابقات برای نخستین بار در تاریخ با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد.

پیشنهاد میزبانی مشترک به رهبری آمریکا تنها نامزد برگزاری مسابقات سال ۲۰۳۱ بود و اعضای فیفا آن را بدون رأی مخالف تأیید کردند. چهار کشور نامبرده به‌طور مشترک میزبان این رقابت‌های بزرگ خواهند بود و انتظار می‌رود بخش عمده بازی‌ها در ایالات متحده برگزار شود.

تأثیرات اقتصادی و دیدگاه جیانی اینفانتینو

دونالد ترامپ در پیام خود تأکید کرد که برگزاری این رقابت‌ها تأثیر اقتصادی بلندمدتی بر ایالات متحده خواهد داشت. او همچنین اشاره کرد که این رویداد به گسترش فوتبال در داخل کشور و سراسر جهان کمک خواهد کرد و توانمندی‌های آمریکا را به نمایش خواهد گذاشت.

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، در مراسم اعلام میزبانان گفت هدف فیفا گسترش جهانی فوتبال زنان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای توسعه این ورزش است. پرزیدنت ترامپ نیز در پایان پیام خود از جیانی اینفانتینو و کارکنان این نهاد برای تلاش در جهت واگذاری میزبانی مسابقات به آمریکا قدردانی کرد.

پیش‌بینی درآمد و برنامه‌های آینده فیفا

فیفا پیش‌بینی کرده است که رقابت‌های سال ۲۰۳۱ بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تماشاگر جذب کند و درآمدی بالغ بر چهار میلیارد دلار ایجاد نماید. شهرهای میزبان و ورزشگاه‌های نهایی مسابقات هنوز مشخص نشده‌اند، اما این رویداد پنج سال پس از میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک در جام جهانی مردان ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

ایالات متحده پیش از این دو بار در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ میزبان جام جهانی فوتبال زنان بوده است. فیفا همچنین در نشست روز دوشنبه تأیید کرد که انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به‌طور مشترک میزبان جام جهانی فوتبال زنان در سال ۲۰۳۵ خواهند بود.