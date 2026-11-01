تکلیف برگزاری یا تعویق جام ملت‌های فوتبال آسیا روز ۲۸ آبان و هم‌زمان با جشن برترین‌های قاره کهن در تایلند مشخص خواهد شد.

تکلیف برگزاری یا تعویق جام ملت‌های فوتبال آسیا، روز ۲۸ آبان و هم‌زمان با برگزاری جشن برترین‌های قاره کهن در تایلند ، مشخص خواهد شد. این تصمیم‌گیری حساس که سال‌هاست در حال پیگیری است، سرانجام در تاریخ مذکور و در محیطی رسمی به نتیجه خواهد رسید و تیم‌های ملی حاضر در رقابت‌ها منتظر اعلام خبر قطعی هستند.

تکلیف جام ملت‌های آسیا در ۲۸ آبان روشن می‌شود

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا در عربستان، اظهار کرد: آنچه مسلم است، مسابقات فوتسال که در سالن برگزار می‌شود و بنده نیز مسئولیتی در آن داشتم، در ریاض منتفی شد. کلا مسابقات داخل سالن آسیا، لغو شد. وی افزود: به دلیل شرایط جنگی و حملاتی که در عربستان انجام می‌شود، این مسابقات برگزار نشد. به نظر می‌رسد باید منتظر بمانیم تا آخرین اتفاقات مشخص شود. رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: آخرین فرصت برای مشخص شدن وضعیت جام ملت‌های آسیا، روز ۲۸ آبان ماه و هم‌زمان با برگزاری جشن برترین‌های آسیا در تایلند است. در آنجا مشخص خواهد شد که جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود یا خیر.

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لغو مسابقات فوتسال در عربستان به دلیل ناآرامی‌ها

یکی از پیامدهای مستقیم شرایط امنیتی در این منطقه، لغو کامل مسابقات فوتسال بوده است. تاج تصریح کرد که مسابقات فوتسال که باید در سالن برگزار می‌شد، با وجود مسئولیت‌های او در این زمینه، در ریاض منتفی شده است. این تصمیم نشان‌دهنده اوجگیری نگرانی‌های امنیتی در کشور میزبان بوده است. وی افزود که کلا مسابقات داخل سالن آسیا، لغو شد. این یعنی تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای حضور تیم‌های ملی در این رویداد بی‌نتیجه مانده است. وی افزود: به دلیل شرایط جنگی و حملاتی که در عربستان انجام می‌شود، این مسابقات برگزار نشد. این اشاره مستقیم به درگیری‌ها و تنش‌های موجود در منطقه است که باعث شده فدراسیون فوتبال ایران نسبت به سلامت و امنیت بازیکنان و هواداران نگران باشد. به نظر می‌رسد باید منتظر بمانیم تا آخرین اتفاقات مشخص شود. این جمله نشان می‌دهد که هنوز راه بازگشت یا تغییر شرایط محتمل نیست، اما تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است.

اخبار عربستان سعودی از احتمال جابجایی سال برگزاری

علاوه بر اظهارات مقامات فوتبال ایران، اخبار دیگری نیز از سوی رسانه‌های همسایه منتشر شده است. رسانه سعودی از احتمال برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در سال ۲۰۲۸ خبر داد. این خبر نشان‌دهنده این است که مقامات سعودی نیز ممکن است به دنبال جابجایی زمانی رقابت‌ها باشند. این خبر در کنار صحبت‌های تاج، سیگنال‌های واضحی به سمت تغییرات بزرگ در تقویم رقابت‌ها ارسال می‌کند. اگرچه هنوز هیچ توافق رسمی بین کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران امضا نشده است، اما شایعات و گزارش‌ها حاکی از آن است که زمان برگزاری مسابقات اصلی در خطر جدی قرار دارد. این وضعیت باعث شده تا تیم‌های ملی و مربیان با چالش‌های برنامه‌ریزی مواجه شوند. هواداران فوتبال نیز با ابهامات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌دانند آیا می‌توانند به تماشای بازی‌های مورد علاقه خود در عربستان بنشینند یا خیر.

انتظارات از جشن برترین‌های قاره کهن در تایلند

روز ۲۸ آبان ماه فرصت نهایی برای شفاف‌سازی وضعیت این رقابت‌های بزرگ است. این روز مصادف با برگزاری جشن برترین‌های آسیا در تایلند خواهد بود. تایلند به عنوان میزبان این جشنواره، بستر مناسبی برای اعلام تصمیمات مهم کنفدراسیون فراهم کرده است. در آنجا مشخص خواهد شد که جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود یا خیر. این رویداد نه تنها یک جشنواره تقدیر از ورزشکاران است، بلکه محلی برای بیانیه‌های رسمی و مهم محسوب می‌شود. حضور مقامات ارشد ورزشی از کشورهای مختلف آسیایی در این مراسم، احتمال صدور بیانیه‌های مشترک را افزایش می‌دهد. ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر فوتبال آسیا، نقش مهمی در این تصمیم‌گیری‌ها دارد. نظرات و مواضع فدراسیون فوتبال ایران می‌تواند در گره‌گشایی یا پیچیده‌تر شدن شرایط موثر باشد. تمام نگاه‌ها به این تاریخ معطوف شده است تا پایان این انتظار طولانی و اعلام تکلیف نهایی این رقابت‌ها را رقم بزند.