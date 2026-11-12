مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای درخواست خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تشکیل ستاد اقتصاد جنگ را مطرح کرد.

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای رسمی و قاطع، خواستار بررسی فوری و جدی خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شد. این نهاد عالی سیاست‌گذاری مذهبی کشور، با ارجاع مستقیم به تهدیدات اخیر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای تهران، تصمیم به بازنگری در دکترین دفاعی کشور را در دستور کار قرار داده است. دلیل اصلی این درخواست، آنچه این نهاد "بی‌عملی نهادهای بین‌المللی" در برابر تجاوزات خوانده است، اعلام شده و بررسی خروج از NPT را یک مطالبه ملی و عمومی تلقی کرده‌اند.

جزئیات مکانیسم تهدید و بازدارندگی هسته‌ای

در بخش نظامی و دفاعی بیانیه، مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت ایجاد بازدارندگی بیشتر تأکید ویژه داشته و هشدار داده است که در صورت وقوع هرگونه حمله مجدد به ایران، نیروهای مسلح با پاسخی سریع و بی‌پیشینه مواجه خواهند شد. این پاسخ طبق اعلام این نهاد، "فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی" خواهد بود و نشان‌دهنده تغییر رویکرد در استراتژی دفاعی کشور است. همچنین از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواسته شده تا در مسیر مقاومت گام بردارد و موضع صریح و قاطع ایران را به صراحت به کشورهای همسایه ابلاغ کند.

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مواضع مقامات و چهره‌های کلیدی حکومتی

طی ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش تنش‌های امنیتی، شماری از مقامات و چهره‌های حکومتی نیز گزینه خروج از پیمان NPT را به عنوان ابزاری برای مقابله با فشارهای خارجی مطرح کرده‌اند. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، پیش از این خروج از ان‌پی‌تی را راهکاری برای مقابله با فشارهای ایالات متحده دانسته بود. از سوی دیگر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز تأیید کرده که خروج از این پیمان ممکن است، اما اعلام کرده هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

پیشنهادات اقتصادی و تحولات معیشتی

در بخش اقتصادی بیانیه مجلس خبرگان، مشکلات معیشتی مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مقامات حکومتی برشمرده شده است. این نهاد پیشنهاد داده است که "ستاد اقتصاد جنگ" با مشارکت قوا و تحت نظارت مستقیم نهاد رهبری تشکیل شود. همچنین در بخش فرهنگی، مجلس خبرگان رهبری از مقام‌ها خواسته است به موضوع "صیانت از عفاف و حجاب" توجه بیشتری نشان دهند و از اجرای سیاست‌های فرهنگی مورد نظر حکومت با قاطعیت دفاع کنند.