تصمیمات مهم کمیسیون اجتماعی مجلس برای بهبود وضعیت بازنشستگان

در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت بازنشستگان اتخاذ شد. این تصمیمات شامل تجمیع مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، تهیه سند توسعه و تعالی صندوق بازنشستگی کشوری، و تشکیل جلسات فصلی بین صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس بود. همچنین مقرر شد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ شرکت برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و شروع به کار کند.

در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت بازنشستگان اتخاذ شد. فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی، در این نشست اعلام کرد که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارشی از وضعیت خسارات وارده به برخی از واحدهای اقتصاد ی زیرمجموعه این صندوق ارائه داد و عنوان کرد که با تلاش‌های همکاران، حقوق و مزایای بازنشستگان در ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروز به موقع پرداخت شده است.

وی همچنین افزود که ضرایب مربوط به متناسب‌سازی و افزایش حقوق برای تمامی مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به موقع محاسبه و پرداخت شده است. در این جلسه، تصمیمات مهمی اتخاذ شد که شامل تجمیع مدیریت و سیاست واحد صندوق‌های بازنشستگی، تهیه سند توسعه و تعالی صندوق بازنشستگی کشوری، و تشکیل جلسات فصلی بین صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس بود.

همچنین مقرر شد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ شرکت برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و شروع به کار کند تا هیچ خللی در امر بیمه تکمیلی به وجود نیاید. علاوه بر این، موضوع قریب به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور که در طرح متناسب‌سازی صرفا در سطح یک میلیون تومان یا کمتر از مزایای طرح متناسب‌سازی بهره‌مند شده‌اند، با پیگیری رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس و عضویت تعدادی از اعضای کمیسیون و نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری بررسی و راهکار مناسب برای حل این مشکل ارائه شود.

همچنین مقرر شد با پیگیری رئیس فراکسیون بازنشستگان کشوری و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و صندوق بازنشستگی کشوری در موضوع ارتقا سطح بیمه درمانی و حل مشکل بیمه درمانی در جهت تحقق ماده ۸۵ خدمات بیمه درمانی بازنشستگان کمیته کارشناسی تشکیل و نتایج آن به جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شود. سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست‌ها حضور پیدا کنند.

این تصمیمات نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و حل مشکلات مالی و درمانی آنهاست. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که این اقدامات در کوتاه‌مدت نتایج مثبت خود را نشان دهند و به بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان کمک کنند. همچنین، با توجه به افزایش قیمت طلا و نقره و کاهش قیمت دلار آزاد، بازار اقتصادی کشور نیز در حال تغییرات قابل‌توجهی است.

قیمت سکه امامی در یک روز سقوط ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و شمش نقره ۱۰ گرمی کانال ۷ میلیونی را از دست داد. این تغییرات اقتصادی می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر زندگی بازنشستگان و سایر شهروندان داشته باشد. بنابراین، ضروری است که دولت و مسئولان اقتصادی با توجه به این تغییرات، اقدامات لازم را برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه انجام دهند





