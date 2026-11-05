کمیته تملک املاک تاریخی شهرداری تهران با هدف مرمت ۲۲ بنا و مشارکت بخش خصوصی تشکیل شد. تدوین شیوه‌نامه برای نجات خانه فروغ و سایر آثار ارزشمند پایتخت در دستور کار است.

یاسر جعفری ، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران ، اعلام کرد که کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بناهای ارزشمند و تاریخی شهر تهران پس از فعال‌سازی رسمی، به سرعت در حال اتخاذ تصمیمات اجرایی برای ۲۲ ملک تاریخی پایتخت است. این کمیته که مصوبه تشکیل آن در اواخر سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده بود، تا سال جاری فعالیتی نداشت اما اکنون با تشکیل جلسات کارشناسی، وارد فاز عملیاتی شده است.

تکلیف ۲۲ ملک تاریخی تهران پس از جنگ رمضان مشخص شد

در دومین جلسه این کمیته، مسیر مشخصی برای مرمت، تملک یا بهره‌برداری سازگار از بناهای واقع در مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران تعیین شد. جعفری اشاره کرد که در جریان جنگ رمضان، ۷۷ اثر تاریخی تهران از جمله مجموعه‌های شاخص کاخ گلستان و سعدآباد آسیب دیده‌اند. برخی از این آثار با خسارات جدی مواجه شده‌اند و نیازمند اقدامات فوری و هماهنگ برای حفاظت و مرمت هستند.

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بر همین اساس، کارگروه تخصصی مشترکی با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تسریع اقدامات تشکیل شده است. علاوه بر حفاظت اضطراری، مستندسازی شواهد تاریخی جنگ و ثبت پیامدهای آن در حافظه تاریخی شهر برای نسل‌های آینده در دستور کار قرار گرفته است. هدف نهایی، حفظ اصالت بناها و افزایش دسترسی شهروندان به این فضاهاست.

نقش کلیدی سرمایه‌گذاران خصوصی در نجات میراث فرهنگی

یکی از رویکردهای اصلی کمیته تملک و بهره‌برداری املاک تاریخی، ساماندهی وضعیت بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بسیاری از این بناها با وجود ارزش تاریخی، صرفاً در اختیار مجموعه‌های اداری قرار دارند و امکان بهره‌مندی عمومی از آن‌ها فراهم نیست. هزینه‌های نگهداری نیز همچنان بر عهده شهرداری تهران است.

مشارکت سرمایه‌گذاران فعال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به اعتبارات شهرداری، روند مرمت را تسریع کند. کمیته بر تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری با رعایت الزامات حفاظتی و قانونی تاکید دارد. تدوین شیوه‌نامه‌های واگذاری، تعیین کاربری‌های سازگار و نظارت بر عملکرد بهره‌برداران از دیگر اقدامات این کمیته است.

مصوبات ویژه برای خانه‌های پیرنیا، گلستانه و فروغ فرخزاد

در خصوص بناهای ارزشمندی همچون خانه پیرنیا در خیابان لاله‌زار نو، عمارت علاءالدوله، حمام نواب در عودلاجان و خانه حریرفروشان در منطقه ۱۱، مقرر شد زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران برای مرمت و احیای بلندمدت این املاک فراهم شود. این اقدام در چارچوب ضوابط قانونی و سازوکارهای شفاف واگذاری انجام خواهد شد.

درباره بنای ارزشمند گلستانه در منطقه ۱۱ نیز مذاکرات نهایی برای تملک بخش‌های باقی‌مانده پیگیری می‌شود تا حفاظت یکپارچه و مرمت آن در اولویت برنامه‌های شهرداری قرار گیرد. همچنین درباره خانه فروغ فرخزاد که در تملک شهرداری منطقه ۱۱ است، علی‌رغم پیگیری‌های سال‌های گذشته، طولانی شدن روند تأیید طرح مرمت همچنان به عنوان چالشی برای اجرای پروژه باقی مانده است.