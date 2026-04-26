کمیسیون فرهنگی مجلس ایران در حال بررسی دقیق شرایط حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی آمریکا و مکزیک است. تضمین امنیت بازیکنان، شرط اصلی حضور در این رقابت‌هاست.

مجلس ایران در حال بررسی دقیق شرایط حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی آمریکا و مکزیک است. با وجود ادامه آماده‌سازی‌های تیم ملی، تصمیم نهایی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده و به زودی اعلام خواهد شد.

این موضوع در پی جلسات متعدد کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر ورزش و جوانان و معاونان ایشان مطرح شده است. در این جلسات، علاوه بر جام جهانی، برنامه‌ریزی برای المپیک آینده و بازی‌های آسیایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تاکید ویژه بر کسب سهمیه در المپیک و رفع موانع ناشی از شرایط جنگی برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی صورت گرفته است.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به اهمیت امنیت بازیکنان، اعلام کرد که تضمین امنیت و سلامت تیم ملی، شرط اصلی حضور در جام جهانی است. وزارت ورزش موظف شده است تا پیگیری‌های لازم برای دریافت تضمین‌های امنیتی از طرف مقامات آمریکایی را انجام دهد. این در حالی است که روند آماده‌سازی تیم ملی با جدیت و با در نظر گرفتن محدودیت زمانی پیش می‌رود.

تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی دقیق ابعاد مختلف حضور در جام جهانی، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و حساسیت تصمیم‌گیری است. این کارگروه موظف است تمامی جوانب امنیتی، سیاسی، و ورزشی را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش جامعی را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهد. کمیسیون فرهنگی مجلس در تلاش است تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب، بهترین تصمیم را برای تیم ملی و منافع ملی اتخاذ کند.

این تصمیم باید به گونه‌ای باشد که هم از حقوق و امنیت بازیکنان محافظت کند و هم فرصت حضور در یک رویداد ورزشی مهم بین‌المللی را از آن‌ها سلب نکند. در این میان، برخی از نمایندگان مجلس بر لزوم توجه به مسائل سیاسی و روابط بین‌المللی تاکید دارند و معتقدند که حضور در جام جهانی می‌تواند فرصتی برای تعامل مثبت با جهان باشد.

در مقابل، برخی دیگر بر اهمیت حفظ اصول و ارزش‌های ملی تاکید دارند و معتقدند که نباید به بهانه‌ای، اصول و ارزش‌های خود را زیر پا بگذاریم. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع و دشواری تصمیم‌گیری است. با این حال، کمیسیون فرهنگی مجلس مصمم است تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب، تصمیمی منطقی و عادلانه اتخاذ کند. در کنار بحث‌های مربوط به جام جهانی، کمیسیون فرهنگی مجلس به مسائل دیگری نیز پرداخته است.

از جمله این مسائل می‌توان به برنامه‌ریزی برای المپیک آینده و بازی‌های آسیایی اشاره کرد. اعضای کمیسیون بر ضرورت تامین سهمیه برای المپیک آینده تاکید کرده و خواستار اقدامات لازم در این زمینه شده‌اند. همچنین مقرر شده است شرایط جنگی کشور مانعی برای برنامه‌ریزی مناسب جهت حضور در بازی‌های آسیایی نباشد. این نشان‌دهنده توجه ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس به توسعه ورزش و ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران ایرانی است.

در پایان، لازم به ذکر است که پیروزی تام کرابه در مرحله نخست تور دوچرخه‌سواری ترکیه نیز از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مورد تقدیر قرار گرفت. این پیروزی نشان‌دهنده توانمندی ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی است و می‌تواند الهام‌بخش سایر ورزشکاران باشد





