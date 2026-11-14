تصمیم جدید برای افزایش اعتبار کالابرگ هوشمند؛ جزئیات واریزی به حمایتیان

احمد میدری جزئیات افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ و واریزی ویژه معلولان را اعلام کرد. شرایط ثبت اعتراض و دریافت شارژ ۱.۵ میلیون تومانی را بشناسید.

احمد میدری ، مقام مسئول، جزئیات جدیدی را درباره افزایش اعتبار یارانه‌ای کالابرگ هوشمند برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه کرد. بر اساس این دستورالعمل، تمام کسانی که از حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند هستند، مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار خود شده‌اند.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ هوشمند

به طور مشخص، این افزایش به معنای شارژ ۱.۵ میلیون تومانی به کیف پول دیجیتال کالابرگ برای هر شخص است. این مبلغ نسبت به مبالغ پیشین رشد قابل توجهی داشته و هدف آن تقویت قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه در شرایط فعلی اقتصادی است.

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تمامی افرادی که سابقه دریافت حمایت از نهادهای مربوطه را داشته‌اند، به صورت خودکار در این طرح قرار گرفته‌اند. هدف از این عملیات گسترده، اطمینان از دسترسی عادلانه همه مشمولان به کالاهای اساسی با کیفیت بالاتر است.

شرایط ویژه واریزی برای افراد معلول و شاغل

در بخش دیگری از این تصمیم، احمد میدری به واریز اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی اضافی برای افراد معلول اشاره کرد. این مبلغ علاوه بر مبنای یک میلیون تومانی دیگر به حساب ایشان واریز خواهد شد. پوشش شامل معلولان متوسط و شدید می‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که حتی معلولانی که مستمری از سازمان بهزیستی دریافت نمی‌کنند، نیز مشمول این افزایش شده‌اند. این گروه شامل افراد شاغل با معلولیت است که سابقه دریافت حقوق داشته و از پوشش حمایتی مستقیم خارج نیستند. این تصمیم نشان‌دهنده توجه به طیف وسیع‌تری از نیازمندان است.

راهنمای ثبت اعتراض در سامانه دولت من

احمد میدری تاکید کرد که اگر برخی افراد از افزایش اعتبار ناآگاه بوده یا افزایش را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند پیگیری کنند. برای این منظور، باید به سامانه دولت من مراجعه کرده و اعتراض خود را به صورت رسمی ثبت نمایند.

فرآیند ثبت اعتراض ساده بوده و نیازمند دسترسی به حساب کاربری تایید شده در این سامانه است. متقاضیان باید دقت کنند که اطلاعات هویتی و شماره همراه ثبت شده با مشخصات هویتی آن‌ها مطابقت کامل داشته باشد تا فرآیند بررسی سریع‌تر انجام شود.

پیامدهای اجرایی و آینده برنامه حمایتی

این افزایش اعتبار به طور مستقیم بر توان مالی خانواده‌های حمایت‌شده تاثیرگذار است. انتظار می‌رود با تزریق این مبالغ، تقاضا برای کالاهای اساسی در شبکه‌های توزیع کالابرگ افزایش یابد. این اقدام می‌تواند به کاهش فشار تورمی بر گروه‌های کم‌درآمد کمک کند.

مدیران مربوطه در حال نظارت بر جریان واریزها هستند تا اطمینان حاصل شود که همه مشمولان، از جمله معلولان شاغل، در بازه زمانی مقرر، اعتبار خود را دریافت کرده‌اند. ادامه نظارت‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات برای جلوگیری از هرگونه خطای واریزی از اولویت‌های فعلی است.