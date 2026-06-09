تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاثیر مثبت معدل یازدهم در کنکور

شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال به صورت مثبت باشد. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده دانشآموزان در ۲۰ استان گرفته شد. دانشآموزان خواستار لغو تاثیر قطعی معدل بودند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ تصمیم گرفت که تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال به صورت مثبت باشد.
این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع غیررسمی منتشر کرد. بر اساس این تصمیم، نمرات نهایی پایه یازدهم تنها در صورتی در نتیجه کنکور اعمال میشود که به نفع داوطلب باشد و رتبه او را بهبود بخشد. همچنین از سال تحصیلی جاری، داوطلبان میتوانند برای نخستین بار به صورت تکی یا تمامی دروس نسبت به ترمیم نمره اقدام کنند.
این مصوبه هنوز اجرایی نشده و برای اجرایی شدن به تایید رئیس دولت به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز دارد. این تصمیم در حالی اعلام شده که اعتراضات دانشآموزان به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و این شورا در سومین هفته خرداد در شماری از شهرهای دستکم ۲۰ استان ادامه داشت. اعتراضات ابتدا بر نحوه برگزاری امتحانات نهایی متمرکز بود، اما سپس به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری گسترش یافت.
در برخی شهرها از جمله یزد، قم و ساوه، گزارشهایی از برخورد خشونتآمیز با معترضان، زخمی شدن چند دانشآموز، بازداشت دستکم یک نفر و درگیری کارکنان آموزش و پرورش با معترضان منتشر شده بود. دانشآموزان معترض بر این تاکید داشتند که تغییر مکرر مقررات کنکور، تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم و شیوه برگزاری امتحانات نهایی، فشار روانی و آموزشی سنگینی بر آنها وارد کرده است.
این اعتراضها ظرف دو هفته از غرب کشور به شهرهای مختلفی از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شهرکرد، خرمآباد، اراک، قم، یزد و ساوه رسید. در حال حاضر، نمرات نهایی پایه یازدهم به صورت قطعی در نتیجه کنکور اعمال میشود، به این معنا که این نمرات صرفنظر از اینکه به بهبود یا تضعیف نتیجه داوطلب منجر شود، در محاسبه نتیجه نهایی اثرگذار است.
تاثیر قطعی معدل پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور سال ۱۴۰۰ تصویب و سه سال پس از آن اجرا شد. سپس تاثیر پایه دهم حذف و تاثیر پایههای یازدهم و دوازدهم به صورت قطعی باقی ماند. بر اساس مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی که با اعتراض دانشآموزان روبهرو شده بود، تاثیر نمرات شش درس نهایی پایه یازدهم برای داوطلبانی که این امتحانات را در خرداد ۱۴۰۳ گذرانده بودند، به صورت مثبت محاسبه میشد.
با این حال، همان مصوبه مقرر کرده بود که تاثیر نمرات پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵، ویژه دانشآموزان پایه یازدهم سال جاری، به صورت قطعی اعمال شود. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۶ خرداد در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی از ادامه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر این موضوع اجماع دارند.
او در واکنش به اعتراض دانشآموزان آنها را حامیان مافیای کنکور خواند که با اجرای مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، هزاران میلیارد ضرر کردهاند. در همین حال، بخش قابل توجهی از پیامهایی که دانشآموزان در هفتههای گذشته به رسانهها ارسال کردند، به افت کیفیت آموزش در ماههای گذشته به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی بسیار نامطلوب اشاره دارد.
یک دانشآموز در پیامی گفت: ما فقط دو ماه مهر و آبان رفتیم مدرسه؛ اول با آلودگی هوا مدرسه تعطیل شد، بعد کمبود گاز و منابع پیش آمد، بعد اعتراضات دی ماه و پس از آن هم جنگ اتفاق افتاد. در تمام این مدت آموزش با بدترین کیفیت ممکن، آنلاین بود. حالا چطور رویشان میشود امتحانات پایههای ۱۱ و ۱۲ که استرس خیلی بیشتری تحمل کردند را حضوری کنند؟
همچنین، بسیاری از خانوادهها به دلیل گرانی، میوه، تخممرغ و لبنیات را از سفره خود حذف کردهاند و به جای تغذیه متعادل، به غذای سیرکننده مانند ماکارونی، سیبزمینی، پیاز، نان و برنج ساده روی آوردهاند. این وضعیت نشاندهنده بحران اقتصادی عمیقی است که بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته است
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