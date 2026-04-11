تصمیم نهایی درباره سرنوشت لیگ برتر: یا برگزاری مسابقات، یا پذیرش جدول فعلی

مهدی تاج از تصمیم نهایی درباره لیگ برتر در روز یکشنبه خبر داد. به گفته وی، یا مسابقات ادامه می‌یابد یا جدول رده‌بندی فعلی به عنوان نتایج نهایی پذیرفته می‌شود و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

به نظر می‌رسد تنها دو مسیر پیش روی مدیران باشگاه‌ها ی لیگ برتر قرار دارد. پس از طرح موضوع ادامه لیگ از سوی مسئولان فدراسیون، در هفته گذشته، سازمان لیگ نشستی مشورتی با حضور تمامی مدیران لیگ برتر ی به شکل وبینار برگزار کرد تا ضمن شنیدن تمامی نظرات، جمع‌بندی لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی را انجام دهد. در نهایت نیز قرار شد هیئت رئیسه این سازمان به زودی تکلیف لیگ را روشن کند. امشب مهدی تاج با ارائه توضیحات خود، تازه‌ترین اطلاعات را به اهالی فوتبال ارائه داد.

او از برگزاری جلسه‌ای مهم در روز یکشنبه خبر داد. به گفته تاج در این جلسه تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد و در حضور تمام باشگاه‌ها اعلام می‌شود. تصمیمی که به تأکید او لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. شاید مهم‌ترین جملاتی که مهدی تاج امشب به زبان آورد این‌ها بود: «اگر لیگ برگزار نشود و روز یکشنبه تصمیم به عدم برگزاری گرفته شود، ما تصمیم می‌گیریم کدام باشگاه را قهرمان و نایب‌قهرمان معرفی کنیم و در آن زمان هیچ‌کس نباید اعتراض کند و دیگر اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.» او با قاطعیت در این باره گفت: «یا بازی و یا پذیرفتن همین جدول و همین لیگ.» تا پیش از این، فارغ از بحث درباره چگونگی به پایان رساندن هفته‌های باقی‌مانده و صحبت از برنامه‌های مختلف، گزینه عدم برگزاری مسابقات نیز مطرح بود؛ نکته‌ای که پرسپولیسی‌ها معتقد بودند در آن صورت باید جدول نیم‌فصل که به نظر آن‌ها عادلانه‌تر است، ملاک قرار گیرد، اما حالا طبق گفته تاج، آخرین وضعیت جدول رده‌بندی ملاک خواهد بود. \باید در نظر داشت که اکثر مدیران و مربیان لیگ برتری مخالفت خود را با برگزاری ادامه مسابقات، هرچند تلویحی، اعلام کرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی و دشواری‌های فراوانی است که مدیران و تصمیم‌گیرندگان با آن روبه‌رو هستند. فشار افکار عمومی، نگرانی‌های مربوط به سلامتی بازیکنان و کادر فنی، مسائل مالی و اقتصادی باشگاه‌ها و همچنین ابهامات مربوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از جمله عواملی هستند که تصمیم‌گیری را در این خصوص دشوار می‌سازند. علاوه بر این، اختلافات نظر بین باشگاه‌ها در مورد بهترین راه حل برای به پایان رساندن لیگ، مزید بر علت شده است. برخی از باشگاه‌ها خواهان ادامه مسابقات هستند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند لیگ به پایان برسد و نتایج فعلی به عنوان نتایج نهایی پذیرفته شود. این اختلافات باعث شده است که دستیابی به یک اجماع نظر دشوار باشد و هر تصمیمی که اتخاذ شود، با انتقادات و اعتراضاتی از سوی برخی باشگاه‌ها روبرو خواهد شد. \در این شرایط، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با چالش بزرگی روبرو هستند. آن‌ها باید تصمیمی بگیرند که تا حد ممکن مورد پذیرش همه قرار گیرد و در عین حال، منافع فوتبال کشور را حفظ کند. این تصمیم باید بر اساس اصول حرفه‌ای، عدالت و انصاف اتخاذ شود و از هرگونه جانبداری و تبعیض پرهیز شود. مهدی تاج، در اظهارات خود، بر لزوم رعایت تصمیمات اتخاذ شده تأکید کرده است و این نشان می‌دهد که فدراسیون مصمم است تا هرچه سریع‌تر به این بحران پایان دهد و لیگ را به سرانجام برساند. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا تصمیم نهایی مورد قبول همه باشگاه‌ها قرار خواهد گرفت یا خیر. آینده فوتبال ایران در این تصمیم مهم رقم خواهد خورد و هرگونه اشتباه در این مسیر می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اهمیت این تصمیم به حدی است که می‌تواند بر سرنوشت تیم‌های ملی، رقابت‌های بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاری در فوتبال کشور نیز تأثیرگذار باشد. بنابراین، مسئولان باید با دقت و وسواس تمام، بهترین راه حل را برای برون رفت از این بحران پیدا کنند و زمینه را برای توسعه و پیشرفت فوتبال ایران فراهم سازند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines