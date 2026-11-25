فیفا میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا واگذار کرد؛ همچنین درگیری در بازی پارس جنوبی و گزارش‌های مربوط به مصدومیت ستارگان پاری سن ژرمن.

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود روز گذشته رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به ایالات متحده آمریکا واگذار کرد. این رویداد بزرگ ورزشی برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه در سه کشور همسایه آمریکا از جمله مکزیک و کاستاریکا به همراه جامائیکا برگزار خواهد شد.

جزئیات میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱

ترامپ در پیامی در پلتفرم تروث سوشال اعلام کرد که میزبانی این رویداد تأثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت. او تأکید کرد که این مسابقات موجب گسترش فوتبال در سراسر کشور و جهان شده و استثنایی بودن آمریکا را به نمایش می‌گذارد. دیپلمات‌های ورزشی پیش‌بینی می‌کنند که آمریکا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار خواهد بود.

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اقتصاد ورزش و استراتژی‌های فیفا در میزبانی

کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر جذب کند و درآمدی معادل چهار میلیارد دلار برای اقتصاد ورزشی ایجاد نماید. رقمی که به طور قابل توجهی رکوردهای قبلی این رقابت‌ها را شکسته و آن را به بزرگ‌ترین رویداد فوتبال زنان تبدیل می‌کند. این ارقام بی‌سابقه نشان‌دهنده تغییر استراتژی مالی فیفا در بهره‌برداری از ورزش زنان است.

انتظار برای مشخص شدن شهرهای میزبان جام جهانی

علیرغم قطعی شدن میزبانی چهار کشور، شهرهای میزبان هنوز نام‌گذاری نشده‌اند. شهرهای آمریکایی در حال مذاکره برای دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند و این فرآیند پیچیده انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. همچنین میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات نیز به بریتانیا واگذار شده است.

چالش‌های مصدومیت لوئیس انریکه برای پاری سن ژرمن

پاری سن ژرمن شامگاه چهارم آذر در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا میزبان آ.اس رم است. لوئیس انریکه مدافع عنوان قهرمانی با رکورد ۱۲ پیروزی پیاپی و کسب ۱۲ امتیاز کامل از ۴ بازی اول به این دیدار می‌آید. تیم پاریسی با به ثمر رساندن ۲۰ گل و پیروزی ۶ بر صفر مقابل ویارئال صدرنشین جدول هستند و با یک پیروزی رکورد ۱۵ بازی بدون باخت متوالی را ثبت می‌کنند.

استراتژی جان‌پیرو گاسپرینی و خط حمله آ اس رم

در سوی مقابل، آ.اس رم با هدایت جان‌پیرو گاسپرینی در سری آ شکست‌ناپذیر و در رده دوم با ۳۶ گل ایستاده است. گاسپرینی با روحیه مضاعف از پیروزی ۵ بر ۱ مقابل پارما به پاریس آمده است. دونیل مالن در آن بازی ۴ گل زد و تعداد گل‌های خود در سال ۲۰۲۶ را به ۲۶ رساند. رم با ۴ امتیاز در رده بیستم لیگ قهرمانان نیاز مبرم به کسب امتیاز در پاریس دارد.