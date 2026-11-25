علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از نصب دوربین‌های نظارتی برای افزایش ایمنی دانش‌آموزان و ساخت مدارس بزرگ مقیاس خبر داد.

علی فرهادی ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ، در پاسخ به ابهامات و نگرانی‌های پیرامون سیاست‌های جدید امنیتی در نهادهای آموزشی، توضیحات دقیقی درباره اهداف و جزئیات اجرایی این طرح‌ها ارائه داد. او بر این نکته تأکید کرد که تمام اقدامات انجام شده در سطح کشور، صرفاً برای ارتقای استانداردهای ایمنی و رفاهی دانش‌آموزان انجام می‌شود.

دلیل اصلی نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان و حفاظت از محیط‌های آموزشی انجام می‌شود، تصریح کرد که نظارت باید در راستای پیشگیری از آسیب‌ها باشد. او افزود که این سیستم‌ها نباید به عنوان محدود کردن فعالیت‌های مثبت دانش‌آموزان در نظر گرفته شوند.

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فرهادی درباره نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس اظهار کرد که دوربین یکی از تجهیزات حفاظتی مدرسه است که هم در حفظ جان و ایمنی دانش‌آموزان و هم در حفاظت فیزیکی از محیط مدرسه نقش دارد. این تجهیزات علاوه بر پیشگیری از سرقت، از عوامل اجرایی و خدمتگزاران مدارس نیز حمایت می‌کنند.

توضیحات درباره اعتراضات و فضای عمومی مدارس

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره نصب دوربین در محیط مدارس، خاطرنشان کرد که مدرسه فضایی عمومی است که دانش‌آموزان و معلمان در آن حضور دارند و نصب دوربین با هدف افزایش امنیت دانش‌آموزان انجام می‌شود. این اقدام در بستر قوانین و ضوابط مشخص انجام می‌گیرد.

فرهادی تأکید کرد که تمام تلاش آموزش و پرورش فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان است و نصب دوربین‌های نظارتی نیز در همین راستا و با هدف تأمین منافع و امنیت دانش‌آموزان دنبال می‌شود. او افزود که این طرح‌ها با دقت نظر کارشناسان طراحی شده‌اند.

تمرکز بر ساخت مدارس بزرگ مقیاس و حیات طیبه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ساخت مدارس بزرگ مقیاس با ظرفیت هزار دانش‌آموز، گفت که تمرکز ما بر ساخت مدارس بزرگ‌مقیاس به‌ویژه مدارس حیات طیبه است. او بیان کرد که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ مدرسه حیات طیبه در کشور پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این مدارس افزود که مدارس حیات طیبه همه مقاطع تحصیلی را پوشش می‌دهند و از امکانات ورزشی و نیروهای کامل حوزه کیفیت‌بخشی برخوردار هستند. این ساختار به بهبود فرآیندهای آموزشی کمک می‌کند.

چالش‌های نیروی انسانی در مدارس کوچک

فرهادی با بیان اینکه کوچک بودن مدارس می‌تواند محدودیت‌هایی در تأمین نیروی انسانی ایجاد کند، گفت که هرچه مدرسه کوچک‌تر باشد، ناچار هستیم بخشی از نیروهای کیفیت‌بخش مورد نیاز آن را تأمین نکنیم. این مسئله یک چالش ساختاری در سیستم آموزشی است.

او متأسفانه اشاره کرد که در حال حاضر حدود نیمی از مدارس کشور کمتر از ۵۰ دانش‌آموز دارند. این آمار نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در ساختار اندازه مدارس برای بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی و آموزشی است.