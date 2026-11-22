شورای نگهبان تصویب ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی را خلاف شرع دانست. جزئیات حقوقی و مراحل ابطال مصوبات رئیس‌جمهور توسط دیوان عدالت اداری را بخوانید.

هادی طحان‌نظیف ، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ، با انتشار گزارش رسمی اعلام کرد که فقهای این شورا تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را خلاف شرع دانسته‌اند. این تصمیم پس از بررسی شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری توسط شاکیانی گرفته شد که معتقد بودند این مصوبات با موازین دینی و قانون اساسی مغایرت دارد.

بررسی حقوقی و مکانیسم ابطال مصوبات

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر رعایت موازین شرعی در تمامی قوانین و مقررات، اعم از مصوبات دولت، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. هادی طحان‌نظیف توضیح داد که هر شهروند یا نهاد می‌تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرراتی را بدهد که آن‌ها را مخالف شرع می‌داند. پس از طی مراحل قانونی در دیوان، پرونده به همراه اسناد مربوطه برای اظهارنظر نهایی به فقهای شورای نگهبان ارجاع می‌شود.

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ماده هشتاد و هفت قانون دیوان عدالت اداری صراحتاً بیان می‌کند که نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان لازم‌الاتباع است. اگر فقهای شورا تشخیص دهند که یک مصوبه خلاف شرع است، دیوان عدالت اداری موظف است مطابق با همان نظر نسبت به ابطال آن اقدام کند. در پرونده اخیر، دیوان موضوع را برای بررسی ادعای مغایرت با موازین شرعی به فقهای شورا ارجاع داد و نظرات آن‌ها مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبات، منجر به ابطال آن‌ها شد.

اختیارات شورای عالی فضای مجازی در مقابل نهادهای موازی

احمد مسعودی‌نیا، معاون اول رئیس‌جمهور، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ دستور تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را صادر کرد. مأموریت‌های این ستاد شامل تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بود. با این حال، فقهای شورای نگهبان با استناد به فرمان رهبر انقلاب اسلامی و حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، وجود این نهاد موازی را غیرقانونی دانستند.

شورای عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم رهبری با اختیارات متعدد و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در این حوزه است. در حکم تأسیس شورا نیز بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی تأکید شده است. بنابراین، تشکیل ستاد فوق، نقض صریح ساختار تعیین‌شده توسط ولی فقیه تلقی شد.

نقد مصوبات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

در مصوبه هفدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده بود و مرکز ملی فضای مجازی موظف به به‌روزرسانی سند معماری این شبکه شده بود. فقهای شورای نگهبان استدلال کردند که سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت انحصاری شورای عالی فضای مجازی است و مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. لذا تشکیل کمیته از مسیری خارج از دستور رهبری، خلاف شرع شناخته شد.

در مصوبه ششم تیر ماه سال ۱۴۰۵ نیز تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت گسترده یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانسته شده بود. فقهای شورا بیان کردند که تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید از مسیر تأیید مقام معظم رهبری انجام شود و نه از طریق ابلاغیه‌های اجرایی دولت. تعیین وظیفه به شیوه مقرر در این مصوبه، فاقد اعتبار شرعی اعلام شد.

علاوه بر موارد فوق، ابلاغیه پنجم مرداد ماه سال ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت، اقدامات اداری برای انسداد یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال را منوط به تأیید ستاد و رئیس‌جمهور کرده بود. فقهای شورای نگهبان این حکم را در دو دسته خلاف شرع دانستند: مواردی که با مصوبات شوراها مغایرت دارد و مواردی که تصمیم‌گیری درباره آن منحصراً در صلاحیت شوراهاست. رعایت صلاحیت انحصاری شوراها در تصمیم‌گیری، اصل بنیادینی است که در این مصوبه نادیده گرفته شده بود.