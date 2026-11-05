تصمیم ترامپ درباره ایران: احتمال حمله نظامی یا توافق با میانجیگری قطر

دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره ایران تصمیم می‌گیرد. در حالی که گزینه حمله نظامی روی میز است، میانجیانی مانند قطر و روسیه برای کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کنند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پس از جلسه با مشاوران امنیت ملی خود اعلام کرده است که به زودی تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری جنگ تمام‌عیار علیه حکومت ایران اتخاذ خواهد کرد. این اعلام در حالی انجام می‌شود که میانجی‌های منطقه‌ای، به‌ویژه قطر، طرحی جدید را برای کاهش تنش‌ها و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای پیگیری می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ترامپ پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، سه گزینه اصلی را در نظر دارد: آغاز حملات جدید، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافقی شامل امتیازات قابل‌توجه برای تهران.

گزینه‌های نظامی و آمادگی‌های سنتکام

ترامپ پنج‌شنبه، ۱۵ آبان، در چارچوب جلسه هفتگی ارائه گزارش اطلاعاتی، برای نخستین بار پس از انتخابات درباره ایران با مشاورانش نشست. او پس از این جلسه در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "حالا تصمیم می‌گیریم." رئیس‌جمهوری آمریکا احتمال حملات بیشتر را برای اطمینان از نابودی برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد و افزود که ترجیح می‌دهد اگر ممکن باشد بقیه کشور را ویران نکند، اما شاید مجبور شود. دو مقام آمریکایی تأیید کردند که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در حال نهایی کردن آمادگی‌ها برای عملیات رزمی گسترده است، اما هنوز دستور تازه‌ای دریافت نکرده است. ورود سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه نیز به عنوان نشانه‌ای از تدارک حملات مجدد بررسی می‌شود.

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طرح میانجیگران و مراحل اعتمادسازی

هم‌زمان با تهدیدهای نظامی، میانجی‌ها طرحی را پیشنهاد داده‌اند که در آن دو طرف طی دو روز اقداماتی برای اعتمادسازی انجام دهند. در روز نخست این طرح، آمریکا باید محاصره دریایی را لغو و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. در مقابل، تهران نیز به طور رسمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت می‌کند تا بازرسان خود را به تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده بفرستد. طبق این پیشنهاد، در روز دوم تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و پس از آن، مذاکرات هسته‌ای با تمرکز بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران از سر گرفته خواهد شد.

مواضع تهران و هفت شرط دیپلماتیک

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، که یکی از چهره‌های کلیدی مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا نام برده شده، اعلام کرده است که تهران هفت شرط در زمینه دیپلماسی به واشینگتن اعلام کرده است. رضایی تأکید کرد تا زمانی که آمریکا این شرایط را برآورده نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد و هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد گرفت. او همچنین گفت پیامی از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، رسانده است. پوتین نیز در تماس تلفنی و دیدار حضوری، برای کمک به پایان دادن به جنگ اعلام آمادگی کرده است.

نقش قطر و تلاش‌های دیپلماتیک

منابع آگاه از گزارش نیویورک‌تایمز خبر داده‌اند که قطر در یک هفته گذشته میزبان دو دور گفت‌وگو در تهران و دور سوم در دوحه بوده است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز از حامیان اصلی تلاش‌های قطر برای جلوگیری از تشدید درگیری نظامی معرفی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد محسن رضایی با وجود مواضع سخت‌گیرانه علنی، در مذاکرات غیرعلنی انعطاف بیشتری نشان داده و همراه با عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف با نمایندگان قطری مذاکره کرده است. عراقچی نیز در روزهای اخیر با وزیران امور خارجه عربستان، قطر، امارات، پاکستان، ترکیه، کویت و قبرس تماس‌های جداگانه‌ای داشته است.