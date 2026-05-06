تصمیمات مهم برای بهبود وضعیت بازنشستگان در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و صندوق بازنشستگی کشوری

در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت بازنشستگان اتخاذ شد. از جمله این تصمیمات می‌توان به تهیه طرحی برای تجمیع مدیریت و سیاست واحد صندوق‌های بازنشستگی، تصویب تهیه سند توسعه و تعالی صندوق بازنشستگی کشوری، و تشکیل کمیته کارشناسی برای حل مشکل بیمه درمانی بازنشستگان اشاره کرد. همچنین، مقرر شد تا پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ شرکت برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و شروع به کار کند.

در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت بازنشستگان اتخاذ شد. فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی، در این خصوص توضیح داد که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارشی از وضعیت خسارات وارده به برخی از واحدهای اقتصادی زیرمجموعه این صندوق ارائه داد و اعلام کرد که با تلاش‌های همکارانش، حقوق و مزایای بازنشستگان در ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروز به موقع پرداخت شده است.

همچنین، ضرایب مربوط به متناسب‌سازی و افزایش حقوق برای تمامی مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به موقع محاسبه و پرداخت شده است. در این نشست، پس از تبادل نظر و گفت‌وگو، تصمیمات مهمی اتخاذ شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تهیه طرحی برای تجمیع مدیریت و سیاست واحد صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. این طرح با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان یک اولویت کاری پیگیری خواهد شد.

علاوه بر این، تصویب تهیه سند توسعه و تعالی صندوق بازنشستگی کشوری برای ارتقاء سطح خدمات معیشتی، رفاهی و درمانی بازنشستگان نیز از دیگر تصمیمات این نشست بود. مقرر شد صندوق بازنشستگی کشوری تسریع لازم را در جهت تهیه این سند و ارائه نسخه‌ای از آن به کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشد. همچنین، مقرر شد جلسات صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت فصلی برگزار شود.

یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، وضعیت قریب به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور و برخی از دستگاه‌های دیگر بود که در طرح متناسب‌سازی صرفا در سطح یک میلیون تومان یا کمتر از مزایای طرح متناسب‌سازی بهره‌مند شده‌اند. برای حل این مشکل، مقرر شد جلسات کارشناسی با حضور رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس، تعدادی از اعضای کمیسیون و نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شود.

همچنین، تاکید شد تا پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ شرکت برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و شروع به کار کند تا هیچ خللی در امر بیمه تکمیلی به وجود نیاید. علاوه بر این، مقرر شد با پیگیری رئیس فراکسیون بازنشستگان کشوری و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته کارشناسی برای ارتقا سطح بیمه درمانی و حل مشکل بیمه درمانی بازنشستگان تشکیل شود.

نتایج این کمیته به جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ارائه خواهد شد. همچنین، تاکید شد که سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست‌ها حضور پیدا کنند





