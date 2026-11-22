شورای نگهبان مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی را خلاف شرع دانست. جزئیات نظرات فقهای شورا و ابطال مصوبات مرتبط با اختیارات جدید را بخوانید.

شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در آخرین اظهارنظر رسمی خود، مصوبه ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل " ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور" را مغایر با موازین شرعی تشخیص داد. این تصمیم مهم که از طریق نماینده حقوقی شورا اعلام شده است، نشان‌دهنده تفسیر رسمی قدرت قضایی در مورد ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه فناوری و ارتباطات است.

رد صلاحیت ستاد موازی در حکم انتصاب اعضا

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار گزارشی شفاف، توضیح داد که فقهای این نهاد نظارتی، با مقایسه اختیارات تعیین‌شده برای "شورای عالی فضای مجازی" و ساختار پیشنهادی ستاد جدید، به این نتیجه رسیدند که ایجاد نهاد موازی نقض اصل قانون اساسی است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که سلسله‌مراتب قوانین و مقررات را تعریف می‌کند، نظارت بر انطباق تمام مصوبات دولت با احکام شرعی بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

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طحان‌نظیف افزود که حکم مربوط به ایجاد نهادهای موازی، در واقع به منزله انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی و تغییر در مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای ستاد مرکزی عمل می‌کند. این تفسیر حقوقی منجر به این شد که فقهای شورا، تشکیل ستاد ویژه را خلاف شرع و فاقد وجاهت قانونی بدانند. این رویکرد تأیید می‌کند که هرگونه تغییر در ساختارهای ارشد باید از مجاری مشخص قانونی عبور کند.

فرآیند شکایت در دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات

این تصمیم نهایی پس از پیگیری شکایاتی در "دیوان عدالت اداری" اتخاذ شد. شاکیان با طرح شکایت رسمی، درخواست ابطال مصوبه ایجاد ستاد ویژه و چندین مصوبه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودسازی اینترنت و فعالیت سکوی دیجیتال را داشتند. دیوان عدالت اداری پس از طی مراحل قانونی، موضوع را همراه با اسناد پرونده برای اظهارنظر تخصصی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد.

به موجب ماده هشتاد و هفت قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان لازم‌الاجراست. چنانچه مقرره‌ای خلاف شرع شناخته شود، دیوان موظف است مطابق همان نظر نسبت به ابطال آن اقدام کند. این فرآیند نشان می‌دهد که چگونه دستگاه قضایی اداری می‌تواند با استناد به نظرات فقهی، سیاست‌های اجرایی دولت را خنثی یا اصلاح کند.

برخورداری شورای عالی از اختیارات متمرکز و فرمان رهبری

یکی از محورهای اصلی استدلال فقهای شورا، وجود "شورای عالی فضای مجازی" به عنوان مرجع متمرکز سیاست‌گذاری است. این شورا که با فرمان رهبر انقلاب اسلامی (اعلی‌الله مقامه الشریف) و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده، اختیارات گسترده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی دارد. مصوبات این شورا از حکم قانونی برخوردار بوده و لازم‌الاجراست.

احکام ابلاغی برای تأیید اعضای شورا، سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت را به صراحت به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. در همین راستا، برای تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری این شورا، بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی تأکید شده است. بنابراین، تداوم فعالیت ستاد جدید با این اصول بنیادین در تضاد آشکار بود.

ابطال مصوبات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و محدودیت‌ها

فقهای شورای نگهبان علاوه بر ستاد ویژه، مصوبه هفدهم مرداد هزار و چهارصد و پنج را نیز در بخش‌های مختلف بی‌اثر دانستند. این مصوبه تشکیل "کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات" را پیش‌بینی کرده بود که وظیفه راهبری این شبکه را بر عهده داشت. همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده بود سند معماری و طرح کلان شبکه را به‌روزرسانی کند و دستگاه‌ها گزارش اقدامات خود را به این کمیته ارائه دهند.

با این حال، فقهای شورا تأکید کردند که سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است و مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. تشکیل کمیته راهبری از راهی غیر از مسیر تعیین‌شده توسط ولی‌فقیه، خلاف شرع شناخته شد. همچنین بند دوم درباره به‌روزرسانی سند معماری و طرح کلان شبکه به همین دلیل فاقد اعتبار اعلام گشت.

محدودیت اختیارات شورای عالی امنیت ملی و سکوها

در بخش دیگری از تصمیم شورا، مصوبه ششم تیر هزار و چهارصد و پنج مورد بررسی قرار گرفت که تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت گسترده یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور را صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار داده بود. فقهای شورای نگهبان در این مورد نیز با استدلالی دقیق، تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی را منوط به تصمیم خود آن شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری دانستند.

بر این اساس، تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید از مسیر یادشده انجام شود و فقهای شورا، تعیین وظیفه به شیوه مقرر در مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع شناختند. همچنین در ابلاغیه پنجم مرداد هزار و چهارصد و پنج دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیس‌جمهور منوط شده بود که بندهای سوم و چهارم آن نیز به تبع همان اشکالات، خلاف شرع شناخته شدند.