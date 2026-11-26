سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از بازنشستگی بیش از ۲۶ هزار معلم و تصمیم ۳۳ هزار معلم دیگر برای ادامه خدمت خبر داد و بر پذیرش ۳۵۰ هزار اتباع خارجی تاکید کرد.

علی فرهادی ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ، جزئیات آماری جدیدی از وضعیت نیروی انسانی این وزارتخانه را در سال جاری منتشر کرد. بر اساس این اعلام رسمی، بیش از ۲۶ هزار فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ بازنشسته شده‌اند.

تفاوت آمار بازنشستگی و استمرار خدمت معلمان

در مقابل آمار بازنشستگان، حدود ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر از معلمان واجد شرایط بازنشستگی قرار داشتند. این گروه از معلمان تصمیم گرفته‌اند که به جای بازنشستگی، به خدمت خود در مدارس ادامه دهند.

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این تصمیم که با نام استمرار خدمت شناخته می‌شود، به معلمان اجازه می‌دهد تا با وجود داشتن شرایط قانونی بازنشستگی، در پست‌های شغلی خود باقی بمانند. این اقدام نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس ایفا می‌کند.

علی فرهادی تأکید کرد که برای نخستین بار در تاریخ، تعداد فرهنگیانی که استمرار خدمت را انتخاب کرده‌اند، از تعداد بازنشستگان پیشی گرفته است. او ضمن قدردانی از این همکاران، آن‌ها را در رفع نیازهای آموزشی کشور موثر دانست.

سیاست‌های تعطیلی و ادامه آموزش حضوری

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش‌ها درباره چگونگی تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس توضیح داد که این تصمیم‌ها کاملاً مبتنی بر شرایط و مقتضیات هر زمان اتخاذ می‌شود.

با وجود این انعطاف‌پذیری، اولویت اصلی و ثابت آموزش و پرورش جلوگیری از تعطیلی مدارس و حفظ روند آموزش به صورت حضوری است. هدف نهایی این است که برنامه‌ریزی مالی آموزش دانش‌آموزان بدون هیچ‌گونه مانع یا اختلال پیش برود.

همچنین در مواردی که محدودیت فعالیت ضروری تشخیص داده شود، دستورالعمل‌های لازم به مدیران مدارس ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل‌ها برای ایجاد تعادل بین سلامت عمومی و تداوم آموزش تدوین شده‌اند.

ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس

علی فرهادی درباره موضوع حساس ثبت نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس کشور نیز توضیحات مهمی ارائه داد. او اعلام کرد هر کودکی از این گروه، چه دارای مجوز اقامت باشد و چه فاقد آن، در صورت مراجعه برای ثبت نام در مدارس پذیرفته می‌شود.

این رویکرد آموزشی بر مبانی دینی و انسانی استوار است و تلاش بر این است که هیچ‌یک از این کودکان از تحصیل محروم نمانند. این سیاست نشان‌دهنده تعهد به حق آموزش برای همه کودکان ساکن در کشور است.

طبق آخرین اعلامیات رسمی، شمار دانش‌آموزان اتباع ثبت نام شده در مدارس کشور تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار نفر برآورد شده است. این عدد نشان‌دهنده گستردگی حضور این کودکان در سیستم آموزشی کشور است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش بر این نکته تأکید کرد که تلاش مسئولان این وزارتخانه همواره بر این بوده است که زیرساخت‌های لازم برای پذیرش این تعداد دانش‌آموز فراهم شود. این موضوع نیازمند هماهنگی‌های مالی و اداری مداوم است.

تأثیرات اقتصادی و آموزشی استمرار خدمت

انتخاب استمرار خدمت توسط ۳۳ هزار و ۹۰۰ معلم، تأثیر مستقیمی بر مدیریت بودجه و نیروی انسانی آموزش و پرورش دارد. این تصمیم به کاهش فشار بر سیستم بازنشستگی کمک شایانی کرده است.

همچنین حضور این تجربه‌اندوزان در کلاس‌های درس، می‌تواند به کیفیت آموزشی دانش‌آموزان کمک کند. این در حالی است که وزارتخانه تلاش می‌کند تعادل لازم بین نیروهای جوان و باسابقه را حفظ کند.

در مجموع، آمارهای اعلام شده توسط علی فرهادی نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با چالش‌های نیروی انسانی روبرو است. با این حال، سیاست‌های اتخاذ شده سعی در مدیریت این چالش‌ها با کمترین اختلال در روند آموزش دارد.