تصاویری از تمرینهای تفنگداران دریایی آمریکا بر روی عرشه ناو تریپولی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد. سناتور لیندسی گراهام، عضو مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این ایده که جمهوری اسلامی در چارچوب یک راهحل مذاکرهشده، همه تأسیسات غنیسازی خود را کاملاً نابود نکند، بیمعنی است.
او افزود تعلیق موقت غنیسازی بدون برچیدن کامل زیرساختها و توانمندیها، عملاً به معنای بازگشت به برجام است. همچنین، وزارت خارجه عربستان سعودی، با شدیدترین لحن، هدف قرار دادن خیانتآمیز سرزمینها و آبهای سرزمینی امارات متحده عربی، قطر و کویت را محکوم کرد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز از یک فروند پهپاد شناسایی دشمن، توسط سامانههای شبکه یکپارچه پدافند، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در منطقه جنوب غرب منهدم شد، خبر داد
