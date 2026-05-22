مقامات روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی ارتش اوکراین به ساختمان آموزشی و خوابگاه یک کالج در شهر استاروبیلسک منطقه لوهانسک، ده‌ها تن از دانش‌آموزان کشته و زخمی شدند. در این حادثه، 86 کودک و نوجوان 14 تا 18 ساله حضور داشتند که در زمان وقوع حمله، در ساختمان آموزشی و خوابگاه دانشجویی حضور داشتند. بر اساس آمارهای اولیه، در این حادثه 4 نفر جان باخته و 35 تن دیگر زخمی شده‌اند و با توجه به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات، احتمال افزایش شمار قربانیان از زیر آوار وجود دارد.

مقامات روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی ارتش اوکراین به ساختمان آموزشی و خوابگاه یک کالج در شهر استاروبیلسک منطقه لوهانسک، ده‌ها تن از دانش‌آموزان کشته و زخمی شدند.

یانا لانتوراتووا، کمیسر حقوق بشر فدراسیون روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)، یک کالج را در شهر استاروبیلسک واقع در منطقه لوهانسک هدف قرار داده است. به گفته وی، این پهپادها مستقیماً به ساختمان آموزشی و خوابگاه دانشجویی اصابت کرده‌اند؛ محلی که در زمان وقوع حمله، 86 کودک و نوجوان 14 تا 18 ساله در آن حضور داشتند.

لانتوراتووا افزود که بر اساس آمارهای اولیه، در این حادثه 4 نفر جان باخته و 35 تن دیگر زخمی شده‌اند و با توجه به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات، احتمال افزایش شمار قربانیان از زیر آوار وجود دارد. در همین راستا، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با محکوم کردن شدید این اقدام، آن را یک «حمله تروریستی» توصیف کرد و از سکوت جامعه جهانی در قبال هدف قرار گرفتن غیرنظامیان انتقاد کرد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته، موفق به رهگیری و انهدام 217 پهپاد تهاجمی اوکراین بر فراز مناطق مختلف از جمله مسکو و لنینگراد شده‌اند





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حملات پهپادی کالج لوهانسک دانش‌آموزان کشته و زخمی پهپاد ارتش اوکراین سامانه‌های پدافند هوایی روسیه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

میانگین سنی دستگیرشدگان اعتراضات در خراسان رضوی 14 تا 18 سال استیکی از نمایندگان مجلس ایران اعلام کرد بیشتر بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در استان خراسان رضوی افراد 14 تا 18 سال هستند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

«ترانه علیدوستی» با وثیقه، موقتا از زندان آزاد شدترانه علیدوستی، بازیگر مشهور سینمای ایران، پس از 18 روز بازداشت موقت، چهارشنبه 14 دی‌ماه از زندان اوین با قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد.پیش‌تر زهرا

Read more »

عفو بین‌الملل: 14 معترض بازداشتی در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارندسازمان عفو بین‌الملل، سه‌شنبه 18 بهمن اعلام کرد که دست‌کم 14 معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش مردمی ایران، به‌طور جدی در معرض خطر اعدام قرار دارند.عرشیا

Read more »

ویدیو: گل هشتم سپاهان به آلمالیق توسط آل کثیرگل هشتم سپاهان به آلمالیق توسط آل کثیر در دقیقه 86 زده شد.

Read more »

روش درمانی جدید می‌تواند نیاز بیماران دیابتی نوع ۲ به انسولین را از بین ببردیک روش درمانی جدید به نام ReCET، در مطالعه‌ای که بر 14 بیمار انجام شد، 86 درصد از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ را از تزریق انسولین بی‌نیاز کرد.

Read more »

Gençlik ve Ekonomik Büyümeİskanews Ajansı, 18-35 yaş arası gençlerin ekonomi ve aile gibi alanlarda yeterince rol almamasının sebeplerini ve İslami-İranlı kalkınma modelinde genç iş gücünün önemini ele alıyor.

Read more »