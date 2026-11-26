پیرامریک اوبامیانگ دچار تصادف شد؛ منچسترسیتی به دلیل تخلفات مالی ۹۰۰ میلیون پوندی محکوم و تیم‌های لیورپول و اسپورتینگ در لیگ قهرمانان اروپا پیروز شدند.

پیرامریک اوبامیانگ ، مهاجم گلزن دپورتیوو لاکرونیا، صبح روز پنج‌شنبه، چهارم آذر، در مسیر تمرین دچار سانحه رانندگی شد. این حادثه‌ هیچ خسارت جانی به همراه نداشت. به گزارش رسانه اسپانیایی "DXT Campeon"، این تصادف ساعت ۹:۲۳ صبح در بزرگراهی واقع در منطقه پیادلا در استان لاکرونیا رخ داد. خودروی اسپرت حامل این مهاجم گابنی با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کرد. در این تصادف به خودروها خسارت مادی وارد شد، اما به سرنشینان هیچ آسیبی نرسید. این اتفاق در حالی رخ داد که اوبامیانگ فصل فوق‌العاده‌ای را با تیم جدید خود پشت سر می‌گذارد و تا اینجای کار آمار ۵ گل و ۲ پاس گل را به ثبت رسانده است. به نوشته رسانه‌های اسپانیایی، ستاره پیشین بارسلونا و آرسنال آماده است تا تیمش را در مصاف با بارسلونا همراهی کند.

تخلفات مالی منچسترسیتی و اقدامات نهاد ناظر

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور امسال منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرد. براساس حکم این کمیسیون، مالکان اماراتی منچسترسیتی، یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات متحده عربی، از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده و زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند. این نهاد اختیار برکناری مدیران فاقد صلاحیت و حتی وادار کردن مالکان به فروش باشگاه را دارد. رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، ایراندا گاویدیا کوگان، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا اعلام کرد که نام باشگاه، بزرگی باشگاه و ابعاد مساله را فراموش کرده و نمی‌توان صرفا به‌دلیل بزرگی یک باشگاه، وظایف قانونی خود را نادیده گرفت.

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اقدامات حقوقی و پیامدهای اقتصادی پرونده

کوگان تاکید کرد که اگر شرایط لازم برای اقدام فراهم شود و نهاد ناظر اقدامی نکند، اساسا هدف از تشکیل این نهاد خنثی خواهد بود و قطعا باید مطابق آنچه در قانون تعیین شده، اقدامات مناسب را انجام داد. پیامدهای این پرونده نگرانی‌هایی را درباره تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به‌دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی از سوی مالکانش مورد انتقاد قرار گرفته بود. ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، اعلام کرد که طی دو سال آینده، از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد و از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت فراتر رفتن هزینه‌های دادرسی از این مبلغ خبر داد.

نتایج درخشان اسپورتینگ و لیورپول در اروپا

لوییس سوارز در دقیقه ۳۰ یک ضربه پنالتی را از دست داد، اما سه دقیقه بعد از روی نقطه پنالتی دروازه منچستریونایتد را باز کرد تا اسپورتینگ با برتری یک‌گله به رختکن برود. برونو فرناندز در دقیقه ۴۸ از روی نقطه پنالتی گل تساوی منچستریونایتد را به ثمر رساند و دو دقیقه بعد روی پاس آماد دیالو برای دومین بار دروازه تیم سابقش را باز کرد. لوییس سوارز در دقیقه ۸۰ دومین گل خود و اسپورتینگ را به ثمر رساند. دو دقیقه بعد، گل به خودی کایکه پریرا که می‌توانست پیروزی منچستریونایتد را رقم بزند، پس از بررسی کمک‌داور ویدیویی مردود اعلام شد. یوری تیلمانس نیز در دقیقه ۳+۹۰ با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد تا شاگردان پوچتینو مسابقه را با ۱۰ بازیکن و تساوی ۲-۲ به پایان برسانند. در دیگر بازی، بایرن مونیخ اما در غیاب هری کین با نتیجه ۲-۱ برابر لیل فرانسه شکست خورد. دایو اوپامکانو در دقیقه ۱۵ روی پاس تام بیشوف دروازه لیل را باز کرد تا بایرن مونیخ با برتری یک‌گله به رختکن برود. در نخستین دقیقه نیمه دوم، گل به خودی یوشوا کیمیش پس از بررسی کمک‌داور ویدیویی مردود اعلام شد، اما آیاسه اوئدا در دقیقه ۶۲ روی پاس ناتان انگوی گل تساوی لیل را به ثمر رساند. سه دقیقه بعد، الکساندر پاولوویچ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا شاگردان داویده آنچلوتی با جبران گل خورده، به پیروزی ۲-۱ مقابل بایرن مونیخ دست پیدا کنند.

پاری‌سن‌ژرمن و لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا

در دیگر بازی، پاری‌سن‌ژرمن در خانه با نتیجه ۲-۲ برابر رم متوقف شد تا مدافع عنوان قهرمانی برای نخستین بار در فصل جاری این رقابت‌ها امتیاز از دست بدهد. ماریو هرموسو در دقیقه پنج روی پاس ماتیاس سوله دروازه پاری‌سن‌ژرمن را باز کرد، اما ایلیا زابارنی در دقیقه ۳۱ روی پاس سنی مایولو گل تساوی میزبان را به ثمر رساند. عثمان دمبله در دقیقه ۶۲ از روی نقطه پنالتی پاری‌سن‌ژرمن را پیش انداخت، اما دونیل مالن در دقیقه ۷۸ از روی نقطه پنالتی گل تساوی رم را به ثمر رساند تا شاگردان لوییس انریکه از کسب پنجمین پیروزی متوالی خود در این رقابت‌ها بازبمانند. پیروزی قاطع شاگردان ایرائولا با دبل ایساک لیورپول هم با نتیجه ۳-۰ برابر کلوب بروژ بلژیک به پیروزی رسید. الکساندر ایساک در دقیقه ۱۳ روی پاس دومینیک سوبوسلای دروازه کلوب بروژ را باز کرد تا شاگردان آندونی ایرائولا با برتری یک‌گله به رختکن بروند. فلوریان ویرتس در دقیقه ۷۹ روی پاس ریو انگوموها اختلاف را به دو گل رساند و سه دقیقه بعد، ایساک روی پاس آلیسون بکر دومین گل خود و سومین گل لیورپول را به ثمر رساند.