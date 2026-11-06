تصادف اتوبوس در هرمزگان؛ ۵ مصدوم و ۴۵ سرنشین نجات یافتند

اتوبوس حامل ۴۵ مسافر در هرمزگان با ۴۵ سرنشین از مسیر منحرف شد که منجر به انتقال ۵ نفر به بیمارستان شد. وضعیت مصدومین مساعد است و عملیات امدادی با حضور ۵ دستگاه آمبولانس انجام پذیرفت.

مهرداد حسن‌زاده ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ، جمعه شب جزئیات دقیق یک حادثه ترافیکی را تشریح کرد که در آن یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۴۵ سرنشین درگیر شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، این اتوبوس در ساعت ۲۱:۵۰ پس از عبور از نزدیکی پمپ بنزین سیب ، از مسیر اصلی منحرف شد و واژگون گردید. بلافاصله پس از دریافت گزارش این اتفاق، نیروهای امدادی و عملیاتی با سرعت به صحنه حادثه اعزام شدند تا از تشدید پیامدهای آن جلوگیری کنند.

جزئیات اعزام آمبولانس‌ها و روند امدادرسانی

در پاسخ به این بحران، پنج دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و درمانی به محل حادثه فرستاده شدند. پنج نفر از مسافران سوار بر اتوبوس، برای بررسی دقیق وضعیت جسمانی و دریافت مراقبت‌های درمانی ضروری، به مراکز درمانی منتقل شدند. وضعیت عمومی هر پنج نفری که به بیمارستان بردن شدند، مساعد گزارش شده و طبق اظهارات رسمی، این حادثه منجر به مصدومیت‌های جدی یا خطر جانی نشده است.

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وضعیت سایر مسافران و حضور نهادها

به گفته حسن‌زاده، سایر سرنشینان اتوبوس که آسیب جدی ندیده بودند، به صورت سرپایی در محل حادثه تحت معاینه و درمان قرار گرفتند. حضور به‌موقع نیروهای اورژانس، راهداری، پلیس راه و جمعیت هلال‌احمر در صحنه تصادف، نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا کرد. این هماهنگی و اقدام سریع دستگاه‌های مختلف عملیاتی، باعث شد تا خدمات مورد نیاز برای همه ۴۵ سرنشین اتوبوس به طور کامل ارائه شود.

پیامدها و اقدامات پیشگیرانه

این اتفاق نشان‌دهنده آمادگی بالای سیستم امدادی استان در مواجهه با حوادث غیرمترقبه جاده‌ای است. مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تاکید بر عملکرد خوب نیروهای حاضر در صحنه، وضعیت عمومی منطقه را کنترل شده ارزیابی کرد. با اتمام عملیات امدادی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، مسیرهای منتهی به پمپ بنزین سیب مجدداً برای تردد عادی بازگشت.

بررسی دقیق علل و زمان دقیق حادثه

زمان دقیق وقوع این سانحه ساعت ۲۱:۵۰ در شب جمعه بوده است. با توجه به اینکه تمام سرنشینان سالم هستند، تمرکز اصلی بر بررسی علل فنی یا انحراف از مسیر خواهد بود. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که هیچ گونه برخورد دیگری با وسایل نقلیه یا امواج رخ نداده است. این رویداد در حالی رقم خورد که استان هرمزگان در آستانه روزهای پاییزی قرار دارد و احتمال وقوع حوادث مشابه وجود دارد.

نتیجه‌گیری نهایی و وضعیت فعلی

در نهایت، حادثه جمعه شب در نزدیکی پمپ بنزین سیب با کمک فوری ۵ دستگاه آمبولانس و حضور چهار نهاد امدادی پایان یافت. پنج مصدوم برای مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان منتقل شدند و بقیه مسافران در محل معاینه شدند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تایید کرد که هیچ تلفات جانی یا مصدومیت‌های شدید وجود نداشته است. این رویداد به عنوان یک نمونه موفق از عملیات امدادی در استان ثبت خواهد شد.