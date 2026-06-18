تصادفات رانندگی در ایران طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت عمومی، ایمنی حمل‌ونقل و توسعه اجتماعی بوده است. این گزارش با هدف تحلیل روند پنج‌ساله تصادفات رانندگی در ایران، به بررسی تغییرات تعداد کشته‌شدگان و مصدومان، الگوهای جنسیتی و سنی، توزیع جغرافیایی و عوامل اصلی مرگ در سوانح رانندگی می‌پردازد.

تصادفات رانندگی طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت عمومی، ایمنی حمل‌ونقل و توسعه اجتماعی در ایران بوده است. هر ساله هزاران نفر در اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و صدها هزار نفر نیز دچار مصدومیت‌های خفیف تا شدید می‌شوند.

این مسئله علاوه بر پیامدهای انسانی و اجتماعی، هزینه‌های سنگینی را به نظام درمانی، اقتصاد کشور و خانواده‌ها تحمیل می‌کند. بررسی روندهای آماری سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اگرچه پس از پایان محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تغییراتی در حجم ترددها و میزان تصادفات رخ داده است، اما همچنان کشور با سطح بالایی از تلفات جاده‌ای مواجه است و کاهش پایدار و معناداری در مرگ‌ومیرها مشاهده نمی‌شود.

این گزارش با هدف تحلیل روند پنج‌ساله تصادفات رانندگی در ایران، به بررسی تغییرات تعداد کشته‌شدگان و مصدومان، الگوهای جنسیتی و سنی، توزیع جغرافیایی و عوامل اصلی مرگ در سوانح رانندگی می‌پردازد. سال ۱۴۰۰ را می‌توان تحت تأثیر ادامه پیامدهای همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های نسبی سفر، کم‌تلفات‌ترین سال در بازه مورد نظر دانست. در این سال تعداد کل جان‌باختگان تصادفات رانندگی به ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر رسید که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

از نظر محل وقوع تصادفات منجر به فوت، بیشترین سهم به جاده‌های برون‌شهری اختصاص داشت. در این سال ۱۱ هزار و ۴۷۸ نفر در محورهای بین‌شهری جان خود را از دست دادند. همچنین ۴ هزار و ۱۳۷ نفر در تصادفات درون‌شهری و ۹۴۱ نفر در مناطق روستایی فوت کردند. این توزیع نشان می‌دهد حتی در سالی که حجم سفرها کاهش یافته بود، جاده‌های بین‌شهری همچنان کانون اصلی تلفات رانندگی کشور بوده‌اند.

در حوزه مصدومان نیز مجموعا ۳۱۷ هزار و ۱۲۰ نفر در سوانح رانندگی آسیب دیدند. از این تعداد، ۲۲۹ هزار و ۷۵۱ نفر مرد و ۸۷ هزار و ۳۶۹ نفر زن بودند. با افزایش سفرها و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به شرایط عادی، سال ۱۴۰۱ شاهد رشد قابل توجه آمار تلفات و مصدومان بود. تعداد کشته‌شدگان به ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر رسید که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

بررسی محل وقوع تصادفات نشان می‌دهد که ۱۳ هزار و ۵۴۳ نفر از جان‌باختگان در محورهای برون‌شهری و ۴ هزار و ۶۲۰ نفر در مناطق شهری جان خود را از دست داده‌اند. سهم بالای جاده‌های بین‌شهری در این سال نیز تأکید می‌کند مهم‌ترین کانون خطر در شبکه حمل‌ونقل کشور همچنان خارج از شهرها قرار دارد. در همین سال تعداد مصدومان به ۳۶۹ هزار و ۲۷۹ نفر افزایش یافت.

از این تعداد، ۲۶۰ هزار و ۳۰۰ نفر مرد و ۱۰۸ هزار و ۹۷۹ نفر زن بودند که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد سریع تعداد مصدومان نسبت به سال ۱۴۰۰ بیانگر افزایش حجم ترددها و فشار بیشتر بر مراکز درمانی و خدمات اورژانس کشور است.

از منظر استانی، استان فارس با هزار و ۵۶۵ کشته، تهران با هزار و ۴۳۷ نفر و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۶۵ نفر، بیشترین تعداد تلفات را ثبت کردند. این سه استان در سال‌های بعد نیز جزو مناطق دارای بالاترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات باقی ماندند. سال ۱۴۰۲ با ثبت ۲۰ هزار و ۴۵ کشته، بیشترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.

عبور تعداد جان‌باختگان از مرز ۲۰ هزار نفر نشان داد که روند افزایشی سال‌های پساکرونا همچنان ادامه دارد. از منظر جنسیتی، ۱۵ هزار و ۸۵۴ نفر از جان‌باختگان مرد و ۴ هزار و ۱۹۱ نفر زن بودند. به عبارت دیگر، نزدیک به چهارپنجم قربانیان را مردان تشکیل می‌دادند. این الگو در بسیاری از کشورهای جهان نیز مشاهده می‌شود و معمولا با میزان بیشتر رانندگی، حضور در مشاغل حمل‌ونقلی و رفتارهای پرخطر ترافیکی در میان مردان مرتبط است.

تعداد مصدومان نیز به ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر رسید که بالاترین رقم در کل دوره پنج‌ساله محسوب می‌شود. از این تعداد ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر مرد و ۱۱۵ هزار و ۲۶۹ نفر زن بودند. از منظر جغرافیایی، استان فارس با هزار و ۶۱۴ کشته همچنان در صدر قرار داشت. پس از آن تهران با هزار و ۴۴۹ نفر و سیستان و بلوچستان با هزار و ۴۳۶ نفر بیشترین تلفات را ثبت کردند.

در مقابل، ایلام با ۱۷۳ نفر، اردبیل با ۲۴۳ نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۴۴ نفر کمترین تعداد جان‌باختگان را داشتند. در سال ۱۴۰۳ تعداد کشته‌شدگان به ۱۹ هزار و ۴۶۰ نفر رسید. اگرچه این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ اندکی کاهش داشت، اما همچنان در سطح بسیار بالایی قرار گرفت و نشانه‌ای از کاهش پایدار مشاهده نشد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آماری این سال، انتشار داده‌های دقیق‌تر درباره توزیع مکانی و زمانی تلفات بود.

بر اساس این داده‌ها، ۶۸.۸ درصد از جان‌باختگان در جاده‌های برون‌شهری، ۲۴.۵ درصد در مناطق شهری و ۵.۶ درصد در مناطق روستایی جان خود را از دست داده‌اند. از نظر توزیع زمانی، شهریورماه با هزار و ۹۴۵ کشته بیشترین و بهمن‌ماه با هزار و ۳۹۷ کشته کمترین میزان مرگ‌ومیر را به ثبت رساند. افزایش سفرهای تابستانی و تعطیلات پایان فصل را می‌توان از عوامل مؤثر در افزایش تلفات شهریور دانست.

تعداد مصدومان در این سال به ۳۸۱ هزار و ۴۸۴ نفر رسید که نسبت به سال قبل اندکی کاهش نشان می‌دهد. از این تعداد ۲۶۹ هزار و ۸۲۹ نفر مرد و ۱۱۱ هزار و ۶۵۵ نفر زن بودند. در سطح استانی نیز فارس با هزار و ۵۶۰ نفر، تهران با هزار و ۴۳۹ نفر و خراسان رضوی با هزار و ۳۳۵ نفر بیشترین تعداد کشته‌ها را ثبت کردند.

در سوی مقابل، ایلام با ۱۵۷ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳۰ نفر و اردبیل با ۲۷۲ نفر کم‌تلفات‌ترین استان‌های کشور بودند. بر اساس جدیدترین داده‌های موجود، در سال ۱۴۰۴ تعداد کشته‌شدگان تصادفات رانندگی به ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر رسید. این رقم نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته و نشان‌دهنده تداوم وضعیت تثبیت‌شده اما نگران‌کننده تلفات جاده‌ای در کشور است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تصادفات رانندگی، ایران، سلامت عمومی، ایمنی حمل‌ونق

United States Latest News, United States Headlines