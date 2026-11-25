پیکر غلامرضا نیکخواه در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. مراسم یادبود وی روز جمعه ۶ آذر ماه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر غلامرضا نیکخواه ، بازیگر پیشکسوت و طنزپرداز سینمای ایران، با حضور جمعی از هنرمندان و مردم علاقه‌مند برگزار شد. پیکر این هنرمند سرشار از خاطره در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد و در کنار آرامگاه اکبر عبدی قرار گرفت. بدرقه‌کنندگان در این مراسم، سازهای محلی بوشهری را در کنار پیکر او نواختند تا وداعی هنری و اصیل با این چهره ماندگار داشته باشند.

شرایط عاطفی مراسم تشییع و واکنش هنرمندان

حضور هنرمندان حوزه طنز سینمای ایران در این مراسم با اندوهی عمیق همراه بود و همکاران، دوست و همکار چندساله خود را گرامی داشتند. شدت غم و اندوه برخی از حاضران در این لحظات دشوار چنان زیاد بود که حالشان نامساعد شد و ناگزیر مراسم را ترک کردند. این صحنه‌ها نشان‌دهنده جایگاه ویژه غلامرضا نیکخواه در دل جامعه هنری ایران است.

Also read حمله موشکی حوثی‌ها به بندر جازان عربستان و دستگیری فعال مدنی در ایران

حمید آهنگی که قرار بود از جمله سخنرانان اصلی مراسم باشد، نتوانست صحبت‌های طولانی انجام دهد و بیشتر در گریه فرو رفت. او در کلامی کوتاه و پرمهر اعلام کرد که آن چیزی که مردم از عمو رضا دیدند، هنر خالص او بود. آهنگی افزود که او هیچ‌وقت دنبال حاشیه نبوده و تمام وجودش سرشار از قلب و عشق بود.

ستایش اخلاق حرفه‌ای و شخصیت پاک غلامرضا نیکخواه

وحید آقاپور، بازیگر سینما و تئاتر، در سخنانی تأثیرگذار اشاره کرد که او با هنرمندی روبروست که هیچ نقطه تاریکی از او سراغ ندارد. وی خاطرنشان کرد که جز خوبی چیزی از غلامرضا نیکخواه به یاد ندارند و حتی کسانی که با او همکاری نکرده‌اند نیز از شنیدن درگذشتش متأثر می‌شوند. آقاپور زندگی و کار آقای نیکخواه را یک حیات پربار دانست و افزود که ساختن این‌همه خاطره کار کوچکی نیست.

علیرضا نجف‌زاده، کارگردان پیشکسوت، در بخشی از صحبت‌هایش به سفر حجی یاد کرد که اکثر همراهان این سفر دیگر نیستند. او تصریح کرد که عمو رضا بهترین جوایز را از قلب مردم گرفت و کسی که بتواند این‌قدر خاطره بسازد، کار بزرگی انجام داده است. این دیدگاه بر این باور تأکید دارد که میراث هنرمند در ماندگاری خاطرات او در ذهن مخاطبان است.

یادبودهای خانوادگی و برنامه مراسم یادبود پیش‌رو

نیلوفر نیکخواه، فرزند این هنرمند، با اندوه بسیار از پدرش یاد کرد و گفت هرگز گمان نمی‌کرد آن روز فرا برسد. او بیان داشت که پدرش پیش از آنکه هنرمند باشد، پدری بود که حضورش معنای عشق، گرمی و آرامش بود. نیلوفر افزود که پدر جان، نقش او همیشه برای ما ماندگار است و او همیشه به نام پدرش افتخار خواهد کرد.

مراسم یادبود رسمی این هنرمند قرار است روز جمعه ششم آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شود. غلامرضا نیکخواه روز دوم آذرماه هنگامی که برای شرکت در آیین درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود، درگذشت. فعالیت هنری او از سال ۱۳۴۵ با بازیگری در تئاتر بوشهر آغاز شد و او با حضور در مجموعه‌هایی چون نوروز ۷۲ و جنگ ۷۷ به چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه طنز ایران تبدیل شد.