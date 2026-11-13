تشییع ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران و سخنان سردار ایزدی

تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس از دانشگاه تهران تا معراج شهدا برگزار شد. سردار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه بر قدرت موشکی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان تاکید کرد.

پیکر پرفیض ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در مسیر معترض‌انه‌ای از درب ورودی دانشگاه تهران تا میدان معراج شهدا در تهران تشییع شد. این آیین باشکوه با حضور گسترده مردم و مسئولان کشور آغاز گردید و نمایشی از اراده استوار ایرانیان برای پاسداشت خون شهدا بود. ملت ایران پس از گذشت چهل و شش سال از پایان جنگ تحمیلی، همچنان با اشتیاقی بی‌پایان در استقبال از این سرآمدان ایمان و ولایت حضور یافتند.

علت اصلی این حضورهای گسترده و ماندگار، یادآوری این حقیقت است که رزمندگان اسلام با برخوردی پیروزمندانه با متجاوزان، پیروزی را به ارمغان آوردند. جامعه ایرانی به عنوان ملتی شهادت‌طلب، در طول چهار دهه گذشته نشان داده است که زنان و مرد این سرزمین در میدان‌های نبرد ایستاده‌اند و حاضر به واگذارن دستاوردهای خونین شهدا نیستند. چنین صلبتی نشان می‌دهد که نظامی که متکی بر مردم است و مردمی که حافظ میهن خود هستند، همواره پیروز میدان خواهند بود.

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نقد استراتژی‌های نظامی آمریکا و جبهه مقاومت

سردار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم به نقد راهبردهای خارجی در منطقه پرداخت و با اشاره به نقش محوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، گفت که افسانه پایگاه‌های امنیتی آمریکا به پایان رسیده است. وی تاکید کرد که شیوه جنگیدن آمریکایی‌ها امروز با چالش‌های جدی و بی‌سابقه‌ای مواجه شده و قدرت بازدارندگی ایران در منطقه تثبیت شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای دشمنان، بیان کرد که هرچه دشمن غدار و ضعیف‌تر فشار بیشتری وارد کند، صلابت و استواری ما بیشتر خواهد شد. این اظهارات نشان می‌دهد که مقامات عالی رتبه نظام بر این باورند که فشارهای خارجی تنها منجر به انسجام بیشتر داخلی و تقویت روحیه مقاومت می‌شود و تا آخرین لحظه در این مسیر ایستاده‌ایم.

تکریم فرماندهان شهید و دستاوردهای موشکی

سردار ایزدی با تجلیل از مجاهدت فرماندهان شهید، از جمله سردار سلامی، رشید، باقری، شادمانی و حاجی‌زاده گفت که این بزرگان دژی پولادین و پیروزمند برای ملت ایران برپا کردند. وی افزود که رزمندگان اسلام با الگوگیری از مکتب سیدالشهدا (ع) وارد میدان نبرد شدند و با همین روحیه عاشورایی، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام و جبهه مقاومت به یادگار گذاشتند.

وی ادامه داد که قدرت الهی و بازدارندگی نیروهای مسلح به جایی رسیده است که فرماندهان خط مقدم موشکی ما، موشک‌هایی با سر جنگی دو تنی را به مسافت ۱۵۰۰ کیلومتر روانه اهداف می‌کنند. این قابلیت‌های نظامی دقیق، تمامی نقشه‌های دشمن برای ضربه به امنیت و اقتدار ایران را نقش بر آب کرده و نشان‌دهنده توان فنی و معنوی بالای ارتش جمهوری اسلامی است.

تهدیدات آینده و عزم ملته برای انتقام

سرلشکر مصطفی ایزدی در ادامه سخنان خود به تهدیدات خارجی و اهداف دشمنان اشاره کرد و گفت که دشمن پس از آنکه دید عوامل و مزدورانش توان ایستادگی در برابر انقلاب اسلامی را ندارند، مستقیماً به میدان آمد. اهداف این دشمنان شامل تجزیه کشور، فروپاشی نظام، سلب توان هسته‌ای و موشکی، تضعیف جبهه مقاومت و غارت منابع نفتی همانند ونزوئلا برای تحقیر ملت ایران بود.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روحیه مکتبی و پشتیبانی بی‌دریغ ملت و بانوان قهرمان، در هر سطح و هر نوع تهدیدی، پاسخ فوری و پشیمان‌کننده‌ای به متجاوزان خواهند داد. این عزم راسخ نشان می‌دهد که تا آخرین قطره خون در این راه مقدس ایستادگی خواهیم کرد و انتقام خون پاک این امام شهید را با قاطعیت محقق خواهیم ساخت.