مراسم تشییع آیت‌الله وحید خراسانی از قم به مشهد آغاز شد. پیکر این مرجع عالیقدر روز پنجشنبه ۲۸ آبان در حرم امام رضا (ع) خاکسپاری خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی، مرجع عالیقدر شیعه، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون آغاز شد. این مراسم باشکوه از خیابان ۱۹ دی قم آغاز شده و مسیر خود را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه می‌دهد.

جزئیات مسیر و حضور شخصیت‌های حوزوی

پیکر مطهر آیت‌الله وحید خراسانی در میان حزن و اندوه مردم و جامعه حوزوی قم، از محدوده میدان جهاد و خیابان ۱۹ دی به سمت حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) تشییع می‌شود. در این مراسم جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه، استادان و فضلای حوزه، شاگردان این مرجع فقید و طلاب غیرایرانی جامعه المصطفی العالمیه حضور دارند.

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جو عزاداری و مداحی در مسیر حرکت

مسیر تشییع از خیابان ۱۹ دی به سمت میدان آستانه امتداد دارد و پس از عبور از این محدوده، تشییع‌کنندگان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) حرکت خواهند کرد. همزمان با حرکت جمعیت، مداحان و ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، در سوگ ارتحال این مرجع عالیقدر به ذکر مصیبت می‌پردازند.

برنامه‌های عبادی در حرم حضرت معصومه

پس از انتقال پیکر آیت‌الله وحید خراسانی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، آیین طواف پیکر ایشان در حرم مطهر برگزار خواهد شد و پس از آن نماز میت در صحن امام رضا (ع) اقامه می‌شود. در این بخش از مراسم نیز علما، روحانیون، طلاب، شاگردان و اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت تا در آخرین وداع با این مرجع فقید شرکت کنند.

انتقال پیکر به مشهد و خاکسپاری نهایی

پس از پایان مراسم تشییع و آیین‌های پیش‌بینی‌شده در قم، پیکر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری به مشهد مقدس منتقل خواهد شد. حضور شخصیت‌های حوزوی و علمی در کنار اقشار مختلف مردم، از ویژگی‌های مراسم تشییع این مرجع عالیقدر است که سال‌های متمادی در حوزه علمیه قم به تدریس علوم دینی و تربیت شاگردان اشتغال داشت.

زمان و مکان نهایی خاکسپاری در مشهد

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع و خاکسپاری این مرجع عالیقدر روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در جوار بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) برگزار می‌شود. بدین ترتیب، پس از مراسم وداع و تشییع در قم، مشهد مقدس میزبان پیکر این فقیه عالیقدر خواهد بود تا آیین پایانی تشییع و خاکسپاری ایشان در جوار مضجع شریف امام هشتم (ع) برگزار شود.