تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام در تهران و حواشی اخبار ۲۱ آبان ۱۴۰۵

مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در میادین اصلی پایتخت و دانشگاه تهران برگزار شد. همچنین اخبار هواشناسی، ترافیک، اقتصاد و چالش‌های داروسازان در صدر اخبار قرار دارد.

همزمان با برپایی تجمع‌های شبانه مردمی در شامگاه پنج‌شنبه بیست و یکم آبان ماه سال یکهزار و چهارصد و پنج، مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر یکصد و ده شهید گمنام در میادین اصلی و مرکزی پایتخت ایران برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر یکصد و ده شهید گمنام

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مقامات کشور همراه بود تا از زوایای مختلف، ادای احترامی ویژه به این عزیزان که نام و نشان خود را در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی فدای امنیت و آرامش جامعه کردند، ادا گرداند. میادین متعددی از جمله میدان تجریش، میدان انقلاب اسلامی، میدان فاطمی، میدان ولیعصر و میدان فلسطین به عنوان کانون‌های اصلی این مراسم انتخاب شدند و جوای پرشور و معنوی در این محل‌ها حاکم بود.

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مردم با حضور در این میادین، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، پیام صلح و آرامش را به گوش جهانیان رساندند و نشان دادند که یاد و خاطره این عزیزان همیشه در دل‌های آن‌ها زنده است. این هم‌زمانی، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم و دولت در ایام ایام تسلیت سالروز شهادت سرداران انقلاب است. در ادامه این مراسم، تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام صبح روز جمعه با شکوهی دوچندان از مقابل در اصلی دانشگاه تهران آغاز خواهد شد.

این بخش از مراسم با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران همراه است و نشان‌دهنده نقش کلیدی نهادهای آموزشی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. دانشگاه تهران به عنوان یکی از قطب‌های علمی و فرهنگی کشور، میزبان این مراسم بزرگ خواهد بود و دانشجویان با حضور در این مسیر، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، عهد خود را بر ادامه راه و وفاداری به اصول انقلاب اسلامی تجدید می‌کنند.

این مراسم نه تنها یک مراسم ختمی، بلکه یک گردهمایی بزرگ فرهنگی و سیاسی است که در آن جوانان با الگوبرداری از شهیدان، آینده‌سازان این مرز و بوم را برای خدمت به کشور آماده می‌سازد. فضای معنوی حاکم بر دانشگاه تهران در این روز، حس‌وحال خاصی را ایجاد کرده و همه حاضران را در یک جریان فکری و عاطفی واحد قرار می‌دهد. در کنار مراسم‌های مذهبی و ملی، اخبار هواشناسی و اقتصادی نیز در صدر توجهات قرار دارد.

پیش‌بینی وضعیت ترافیک و آب‌وهوا در روزهای آتی

پیش‌بینی‌ها حاکی از ترافیک نیمه‌سنگین در شش محور مواصلاتی تهران و استان البرز در روزهای آتی است که باید برای تردد در این محورها برنامه‌ریزی مناسبی داشت. همچنین بارش پراکنده باران در خراسان رضوی و سردی ماندگار هوا در این منطقه گزارش شده است. در قزوین و اصفهان نیز پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده پایداری هوا تا اوایل هفته آینده و افزایش دما به ترتیب در این دو شهر است. در زنجان نیز هوا در روزهای آینده گرم‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر، نگرانی‌هایی از سوی علی لاریجانی درباره عاقبت کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان شده که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های خارجی و هسته‌ای کشور داشته باشد. همچنین جهت دینار عراق در تاریخ بیست و یکم آبان اعلام شده و جدول قیمت‌ها منتشر گردیده است.

در حوزه دارو نیز گزارشی از شرق درباره داروسازانی که به دلیل تغییر ضوابط تأسیس داروخانه‌ها ماه‌هاست از فعالیت حرفه‌ای بازمانده‌اند و در انتظار یک امضا برای شروع کار هستند، منتشر شده که نشان‌دهنده چالش‌های موجود در بخش سلامت و کسب‌وکار است.