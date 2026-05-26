تشیع و خاکسپاری پیکر مرحومه سیده خدیجه خاتمی، خواهر سید محمد خاتمی، در شهرستان اردکان یزد

پیکر مرحومه سیده خدیجه خاتمی ، خواهر سید محمد خاتمی ، رئیس‌جمهور اسبق ایران، عصر سه‌شنبه پنجم خرداد در شهرستان اردکان یزد تشییع و در جوار مزار پدرش، آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی ، به خاک سپرده شد.

در این مراسم، نماز میت توسط سید محمد خاتمی بر پیکر ایشان اقامه شد. پیکر مرحومه سیده حاجیه خدیجه خاتمی، خواهر سید محمد خاتمی، رییس جمهور اسبق کشورمان عصر امروز در اردکان یزد تشییع و خاکسپاری شد. به گزارش ایسنا، مراسم تشییع و خاکسپاری این بانوی متدین عصر امروز سه‌شنبه پنجم خرداد با حضور جمعی از مسئولان و مردم اردکان در گلزار شهدای اردکان و کنار مضجع شریف پدرشان آیت الله سید روح الله خاتمی برگزار شد.

هم اکنون نیز مراسم ختم آن مرحومه در مسجد کوشکنو اردکان در حال برگزاری است و قرار است چهارشنبه شب ششم خرداد نیز بعد از نماز مغرب در مسجد حظیره یزد مراسمی به همین منظور برگزار شود. سیده حاجیه خدیجه خاتمی، دختر آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی و خواهر رئیس جمهور دولت اصلاحات و مادر محمدرضا تابش نماینده پیشین اردکان در مجلس شورای اسلامی، دیروز دوشنبه چهارم خرداد در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

مسعود پزشکیان رییس جمهور در پیامی درگذشت خدیجه خاتمی، خواهر حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی را به وی و بستگان معزز، به‌ویژه خاندان تابش تسلیت گفت و در این پیام آورده است؛ «درگذشت همشیره مؤمنه و بزرگوارتان، حاجیه خانم خدیجه خاتمی را به جنابعالی، بستگان معزز و به‌ویژه خاندان محترم تابش، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. » رئیس جمهور در این پیام تسلیت از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و آرامش ابدی، برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی و برای وی عزت و سلامت طلب کرد.

آیت‌الله سید حسن خمینی نیز درگذشت حاجیه خانم خدیجه خاتمی را به حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی و برادران تابش تسلیت گفت و طی پیامی اعلام کرد؛ «درگذشت خواهر گرامی‌تان را صمیمانه خدمت جنابعالی و برادران بزرگوار آقایان تابش تسلیت عرض می‌نمایم. خداوند متعال آن مرحومه را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد و به جنابعالی طول عمر همراه با عزت و سلامت عطا فرماید.

» محمد رضا بابایی استاندار یزد نیز در پیام تسلیتی، گفت: «در آستانه روز عرفه میعاد بازگشت فطرت الهی به اخلاص و نیکی از عروج ملکوتی روح پاک حاجی خانم سید سید خدیجه خاتمی صلیبی مومنه استاد اخلاق مرحوم آیت الله آیت الله خاتمی را مطلع شدم با طلب علووه درجات و مزیت غفران و برکات برای آن شادروان خلد آشیان از درگاه خالق متعال برای خانواده معزز شکیبایی و صبر وافر را خواستارم. ضایعه فقدان آن بانوی علویه و درس آموخته مکتب ایمان و اخلاق را به همه شما به ویژه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی دکتر محمدرضا تابش و سایر مصوبین محترم از آن دودمان مکرم تسلیت عرض می‌نمایم.

