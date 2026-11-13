ستاد سالگرد عروج آیت‌الله خامنه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و استانداران تشکیل شد. این ستاد برنامه‌های ملی و بین‌المللی این رویداد را برای ۹ اسفند ماه هماهنگ می‌کند.

به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن خامنه‌ای، رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ستاد ویژه‌ای با عنوان "سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید" تاسیس و اعضا به طور رسمی منصوب شدند. این تصمیم در راستای برنامه‌ریزی برای گرامیداشت ایام شهادت رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ ۹ اسفند ماه اتخاذ گردید و ساختار اجرایی این رویداد را مشخص می‌کند. هدف اصلی این ستاد، پیگیری و هماهنگی برنامه‌های مرتبط با این سالگرد در ابعاد ملی و بین‌المللی است.

اعضای ستاد و مسئولیت‌های اجرایی

در حکم صادره، افراد برجسته‌ای از نهادهای مختلف سیاسی و مذهبی کشور به عنوان اعضای این ستاد تعیین شده‌اند. از جمله این اعضا می‌توان به دکتر محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و دکتر غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. حضور این مقامات نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این برنامه و تلاش برای مشارکت گسترده نهادهای مرتبط است.

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علاوه بر این اعضا، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در لیست اعضای این ستاد قرار دارند. این ترکیب گسترده از مسئولین ملی و استانی تضمین می‌کند که برنامه‌ها در سراسر کشور با هماهنگی کامل و بدون حاشیه اجرا شوند و پیام‌های رهبر معظم انقلاب به درستی به بدنه جامعه منتقل گردد.

مأموریت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک

یکی از مأموریت‌های کلیدی این ستاد، تبیین دقیق اندیشه و عمل امام مجاهد شهید و ترسیم ابعاد شخصیتی ایشان است. این تلاش با هدف ارتقای آگاهی عمومی از "مکتب امام مجاهد شهید" و امتداد بخشیدن به راه و پیام آن رهبر الهی تعریف شده است. ستاد موظف است با تقویت مفهوم بعثت‌یافتگی در میان ملت و امت و تعمیق انسجام ملی و اسلامی، زمینه‌ساز پیشرفت در عرصه‌های مختلف شود.

در این راستا، خودسازی در حوزه‌های دین، خرد، دانش و عزم و همچنین جامعه‌پردازی به عنوان مقدمه‌ای برای تحقق تمدن نوین اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این رویکرد نشان می‌دهد که برنامه‌ها تنها جنبه آیینی ندارند، بلکه دارای اهداف بلندمدت اجتماعی و فرهنگی هستند که باید در طول زمان و در نسل‌های مختلف تثبیت شود.

رویکرد بین‌المللی و پرهیز از تشریفات

ستاد سالگرد موظف است توجه ویژه‌ای به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی داشته باشد. این مخاطبان شامل مسلمانان شرق آسیا، جوانان اروپا و آمریکای شمالی، و همچنین دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا هستند که نامه‌های سه‌گانه امام مجاهد شهید مخاطب آنان قرار گرفته بود. طراحی و اجرای برنامه‌های دقیق فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی با در نظر گرفتن این تنوع، از اولویت‌های اصلی این ستاد است.

همچنین در متن حکم تشکیل ستاد، بر پرهیز جدی از کارهای تشریفاتی و پرهیز از هزینه‌های بیجا تأکید شده است. انتظار می‌رود که کلیه تلاش‌ها و اقدامات انجام شده توسط ستاد، مبتنی بر صرفه‌جویی و تمرکز بر محتوای معنوی و ایدئولوژیک باشد و امید می‌رود که این کوشش‌ها مورد رضایت حضرت صاحب‌العصر قرار گیرد.