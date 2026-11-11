اسرائیل به دلیل تنش‌های فزاینده با جمهوری اسلامی و درخواست‌های غیرقابل قبول تهران از آمریکا، نشست‌های امنیتی فوری برگزار می‌کند.

اسرائیل به منظور ارزیابی تهدیدات فزاینده و مدیریت تنش‌های راهبردی با جمهوری اسلامی ، اقدام به برگزاری نشست‌های مشورتی امنیتی نموده است. این اقدام در واکنش به سطح بالای تنش‌های منطقه‌ای و همچنین درگیری‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن انجام شده است. مقامات اسرائیل ی بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در حال برنامه‌ریزی دقیق برای سناریوهای احتمالی نظامی و امنیتی در خاورمیانه هستند.

جزئیات درخواست‌های هسته‌ای و نظامی تهران از واشنگتن

تری یینگست، خبرنگار شبکه فاکس‌نیوز در تل‌آویو، در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، به لایه‌های پنهان این تنش‌ها و شرایط پیش‌رو پرداخت. به گفته این خبرنگار، جمهوری اسلامی هفت درخواست اساسی را به ایالات متحده ارائه داده است که ماهیت آن‌ها می‌تواند تعادل قدرت در منطقه را دگرگون کند. اما نکته حائز اهمیت این است که دست‌کم سه مورد از این درخواست‌ها، از جمله باقی‌ماندن مواد اورانیوم غنی‌شده در داخل خاک ایران، رفع کامل محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی و برداشتن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران، از همان ابتدا برای دولت آمریکا غیرقابل پذیرش شناخته شده است.

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توسعه زیرساخت‌های موشکی و دکترین پاسخگویی ایران

یکی دیگر از عوامل تشدید نگرانی‌ها در میان مقامات اسرائیلی، تصاویر منتشر شده از تلویزیون جمهوری اسلامی درباره ادعای ساخت "شهر موشکی زیرزمینی جدید" است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که تهران در حال تقویت زیرساخت‌های دفاعی و موشکی خود برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی است. علاوه بر این، بخشی از سخنان محسن رضایی که در برنامه تلویزیون المیادین پخش شد، هشداری صریح مبنی بر تغییر استراتژی نظامی ایران محسوب می‌شود. او گفته بود اگر آمریکا به ایران حمله کند، نیروهای ایرانی فقط به پایگاه‌های نظامی نزدیک اکتفا نخواهند کرد، بلکه تمامی پایگاه‌های نزدیک و دور آمریکایی را در منطقه هدف قرار خواهند داد.

تحرکات نظامی آمریکا و نقش میانجی‌گرانه قطر

همزمان با تنش‌های کلامی و تحرکات دیپلماتیک، شاهد گسترش تجهیزات نظامی و افزایش اعزام نیرو و تسلیحات آمریکایی به خاورمیانه نیز هستیم. این حضور نظامی گسترده نشان‌دهنده آمادگی واشنگتن برای مقابله با هرگونه بی‌ثباتی در منطقه است. در این میان، تلاش‌های قطر برای جلوگیری از آغاز جنگ دوباره میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان با جدیت ادامه دارد. مقامات دوحه با استفاده از جایگاه میانجی‌گری خود سعی دارند تا از eskalation (تشدید) تنش‌ها به سمت درگیری مستقیم جلوگیری کنند، هرچند که شواهد نشان می‌دهد فاصله دیدگاه‌ها میان طرفین در حال افزایش است.

پیامدهای امنیتی و آینده روابط منطقه‌ای

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برگزاری نشست‌های امنیتی توسط اسرائیل تنها بخشی از واکنش‌های منطقه‌ای به تحولات اخیر است. با توجه به غیرقابل قبول بودن درخواست‌های کلیدی تهران از سوی آمریکا و همچنین توسعه توان موشکی ایران، احتمال برخورد نظامی یا درگیری‌های سایبری و نیابتی افزایش یافته است. خبرگزاری فاکس‌نیوز با تأکید بر این نقاط عطف، هشدار می‌دهد که وضعیت خاورمیانه در آستانه تحولات غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد و تمامی طرفین درگیر در حال آماده‌سازی برای سناریوهای بدبینانه هستند.