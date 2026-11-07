تشکیل گروه عملیاتی دروازه آهنین توسط سنتکام برای مسدودسازی مرزهای ایران

سنتکام از تشکیل گروه عملیاتی دروازه آهنین در فلوریدا خبر داد تا از طریق دریای خزر و مرزهای زمینی، قاچاق سلاح به ایران را متوقف کند.

سنتکام ، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، روز شنبه ۱۶ آبان ماه خبر از تشکیل یک ساختار نظامی جدید به نام "دروازه آهنین" داد. این گروه عملیاتی با دستور مستقیم دریاسالار براد کوپر ، فرمانده این نهاد، تأسیس شده و قرار است تمرکز خود را بر جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به داخل ایران قرار دهد. مأموریت اصلی این گروه، مسدودسازی مسیرهای انتقال غیرقانونی اقلام مشمول تحریم از طریق مرزهای زمینی ایران و همچنین دریای خزر است.

ساختار و مستقرسازی گروه عملیاتی جدید

گروه عملیاتی دروازه آهنین در شهر تامپا در ایالت فلوریدا مستقر خواهد شد و از ترکیبی متشکل از حدود ۲۰ عضو نظامی و غیرنظامی تشکیل می‌گردد. این نیروی جدید قرار است با سایر نهادهای دولتی ایالات متحده همکاری نزدیک داشته باشد تا بتواند مؤثرتر با جریان‌های درآمدی غیرقانونی مقابله کند. بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده، یکی از اهداف کلیدی این گروه، مقابله با راه‌های کسب درآمد غیرقانونی است که توسط نهادهای مختلف به کار گرفته می‌شود.

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دریاسالار براد کوپر تشکیل این گروه را یک گام استراتژیک برای تقویت نتایج محاصره دریایی ایران توصیف کرده است. وی با بیان اینکه همکاری گسترده‌تر سنتکام با نهادهای دیگر، توانایی حکومت ایران را محدودتر خواهد کرد، تصریح نمود که این اقدامات مستقیماً بر ناتوانی تهران در "تأمین مالی تروریسم، بازسازی کارخانه‌های تسلیحاتی و تجدید توان نظامی" تأثیر منفی می‌گذارد. هدف نهایی این هماهنگی بین‌سازمانی، ایجاد فشار مضاعف بر زیرساخت‌های نظامی و امنیتی ایران است.

چالش‌های نظارت بر مرزهای زمینی و دریای خزر

با وجود اعلام رسمی این مأموریت، سنتکام در بیانیه خود توضیح دقیقی ارائه نداده است که گروه عملیاتی دروازه آهنین چگونه قرار است به‌طور عملی انتقال اقلام مشمول تحریم را از مرزهای زمینی و آب‌های دریای خزر محدود کند. همچنین مشخص نیست که اجرای این مأموریت پیچیده، مستلزم همکاری مستقیم کشورهای همسایه ایران باشد یا خیر. عدم شفافیت در مورد مکانیسم دقیق عملیات، ابهامات زیادی را در خصوص چگونگی نظارت بر عبور و مرور کالاها ایجاد کرده است.

تمرکز ویژه بر دریای خزر در مأموریت این گروه، با توجه به گزارش‌های پیشین درباره استفاده ایران و روسیه از این مسیر برای جابه‌جایی تجهیزات نظامی، اهمیت راهبردی بالایی دارد. دریای خزر که میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد، به دلیل محصور بودن در خشکی و نداشتن دسترسی مستقیم برای نیروهای دریایی غربی، مسیری متفاوت و چالش‌برانگیز محسوب می‌شود. پیش‌تر گزارش‌هایی از انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه و بالعکس در این حوزه منتشر شده است.

بازگشت به درگیری و محاصره‌های دریایی متعدد

این تصمیم در راستای ادامه محاصره دریایی بنادر جنوب ایران توسط ایالات متحده اتخاذ شده است. نخستین مرحله از این محاصره در روز ۲۴ فروردین آغاز شد و تا ۲۸ خرداد ادامه داشت. در پی دستیابی دو طرف به تفاهم‌نامه ۱۴بندی اسلام‌آباد در ۲۸ خرداد، این محاصره موقتاً متوقف شد تا زمینه مذاکره برای توافقی جامع‌تر فراهم شود. با این حال، کمتر از سه هفته پس از امضای این تفاهم‌نامه، حملات ایران به سه نفتکش در تنگه هرمز باعث فروپاشی عملی این توافق و ازسرگیری حملات نظامی آمریکا شد.

ارتش آمریکا از ۲۳ تیرماه دور دوم محاصره دریایی ایران را آغاز کرد که هم‌اکنون همچنان با محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر رفت‌وآمد کشتی‌ها به بنادر ایران ادامه دارد. سنتکام در بیانیه روز شنبه تأکید کرد که این محاصره دریایی تاکنون مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز این اقدامات را بخشی از "عملیات طرد اقتصادی" دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی می‌داند.

پیامدهای اقتصادی و واکنش‌های مقامات ایرانی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجم آبان ماه این اقدامات را در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی "بسیار موفق" توصیف کرد. او مدعی شد که محدود شدن دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، توانایی حمایت مالی از گروه‌های نیابتی را کاهش داده است. همچنین منابع آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد ایران ممکن است ظرف یک سال تا ۲۵ درصد کوچک شود، هرچند این پیش‌بینی توسط منابع مستقل تأیید نشده است. در مقابل، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، اعلام کرد ذخایر ارزی کشور برای تأمین نیازهای وارداتی کافی است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز بارها به دشواری‌های اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اشاره کرده است. وی در دوم آبان ماه با بیان اینکه شرایط "نه جنگ، نه صلح" باعث شده بسیاری از شهروندان برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل مواجه شوند، بر مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه حمل کالا از چین به ایران در برخی مسیرها تا پنج برابر افزایش یافته و هزاران کامیون در مرزها متوقف مانده‌اند که این امر بر حیات اقتصادی کشور تاثیر مستقیم گذاشته است.