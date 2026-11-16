تشکیل پرونده قضایی فوت سوگند در کرمانشاه و دستورات دادستان

دادستان کرمانشاه از تشکیل پرونده قضایی برای فوت سوگند خبر داد. تحقیقات برای روشن شدن علت فوت و دستورات قضایی صادر شده است.

حمیدرضا کریمی ، دادستان مرکز استان کرمانشاه، رسماً از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت دانش‌آموزی به نام سوگند خبر داد. وی با اشاره به حساسیت بالای این پرونده، اعلام کرد که دستورات قضایی لازم برای بررسی دقیق ابعاد این حادثه بلافاصله پس از وقوع، صادر شده است. هدف اصلی از این اقدامات، روشن شدن علت قطعی فوت و چگونگی دقیق وقوع این اتفاق tragique است.

جزئیات تشکیل پرونده و دستورات قضایی

طبق اعلام رسمی مقامات قضایی، به محض اطلاع از خبر فوت سوگند، فرآیند رسیدگی حقوقی آغاز و پرونده متناظر با آن تشکیل گردید. دستور جلب افرادی که مرتبط با موضوع ذکر شده هستند، از سوی مراجع قضایی صادر شده است. این دستور العمل‌ها با هدف تضمین انجام صحیح بررسی‌های مختلف و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حین تحقیقات صورت گرفته است. تمامی این اقدامات با دقت و وسواس بالا نظارت می‌شود تا صحت اطلاعات حاصل از تحقیقات تضمین گردد.

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بررسی فرضیه‌های قتل یا خودکشی

دادستان استان کرمانشاه تصریح کرد که در حال حاضر، تحقیقات قضایی و همچنین بررسی‌های تخصصی کارشناسی با جدیت در حال انجام است. یکی از محورهای اصلی این بررسی‌ها، شناسایی علت دقیق مرگ و تعیین شرایط محیطی و انسانی حین حادثه است. مقامات قضایی به صراحت بیان کردند که فرضیه‌های متعددی از جمله قتل یا خودکشی در حال بررسی دقیق توسط کارشناسان هستند. تا زمانی که تحقیقات به پایان نرسیده و نتایج کارشناسی نهایی اعلام نشود، هیچ‌گونه اظهارنظر قطعی درباره علت اصلی فوت مجاز نیست.

اولویت صیانت از حقوق شهروندی

حمیدرضا کریمی با تأکید بر تعهد دستگاه قضایی به شفافیت و عدالت، خاطرنشان کرد که صیانت از حقوق شهروندی و روشن شدن حقیقت، از اولویت‌های اصلی در این پرونده خاص محسوب می‌شود. وی افزود که تمامی تلاش‌های کارشناسان و قضات معطوف به کشف حقیقت نهایی است. بر این اساس، پس از اینکه از صحت و دقت تمامی اطلاعات و گزارش‌های به دست آمده اطمینان حاصل شود، نتایج نهایی بررسی‌ها به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای پاسخگویی به افکار عمومی و خانواده متوفی است.

وضعیت فعلی تحقیقات و گام‌های آتی

در مرحله کنونی، تمرکز کلیه نهادهای مربوطه بر جمع‌آوری شواهد و مستندات جدید است. هیچ‌یک از طرفین درگیر یا مشاهده‌گران نباید حدس‌ و گمان‌های غیرمستند را جایگزین واقعیت‌های حقوقی کنند. فرآیند تحقیقات طبق روال استاندارد قانونی پیش می‌رود و هرگونه مداخله غیرضروری ممنوع اعلام شده است. خانواده و جامعه محلی منتظر اعلام نتیجه نهایی کارشناسی خواهند بود تا تکلیف تمام ابهامات پیرامون مرگ سوگند روشن شود.