دادسرای سبزوار پرونده ۳۲ نفر را به اتهام برهم زدن امنیت تشکیل داد. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام نیز از اعتصاب غذای زندانیان خبر داد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سی و دو تن از شهروندان حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علی‌کردی ، وکیل دادگستری که در مشهد جان باخت، پرونده قضایی تشکیل داده است. وب‌سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر گزارش داد این شهروندان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با اتهام عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است مواجه شده‌اند.

هویت بازداشت شدگان و روند رسیدگی

هویت شانزده تن از این شهروندان شامل علی آدینه‌زاده، اسماعیل امامی‌نژاد، رضا تاج‌آبادی، احمد خالقی، سامان خیرآبادی، امیر درده، بهرام رحمانی، محمد سدیدی، امیرعباس صفا، سعید علی‌آبادی، جواد علی‌کردی، محمدرضا علی‌کردی، محمد کارگر، سینا کراچی، حسین کیخسروی و مرتضی کیوانلو شهرستانکی اعلام شده است. شانزده شهروند دیگر نیز شامل حسین پژوم، نسرین حسنی، ابوالفضل حسینی، امین حسینی، وحیده حق‌پرست، مهدی فرزان، جواد قره‌قلی، محمود قره‌قلی، احمد گل‌میشی، مختار گل‌میشی، یحیی لندرانی، محمدحسین محبی‌زاده، محمدرضا محمدی، علی منوچهری‌نیا، مجتبی نجفی و ساریا هاشمی معرفی شده‌اند.

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پرونده این افراد از شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به مسئولیت حمیدرضا صفایی اوندری، به شعبه سوم بازپرسی این شهرستان ارجاع داده شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه سه‌شنبه نوزدهم آبان گزارش داد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه بر برخورد قاطع قضایی صورت گرفته است.

اختلاف آمار بازداشت‌شدگان و خشونت نیروهای امنیتی

بازداشت سی و نه نفر در این مراسم خبر داد اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشت‌شدگان را بیش از پنجاه نفر برآورد کردند و گفتند این بازداشت‌ها با خشونت شدید نیروهای امنیتی همراه بوده است. در پرونده مربوط به بازداشت‌های مراسم هفتم علی‌کردی شماری از بازداشت‌شدگان از جمله جواد علی‌کردی نرگس محمدی طیبه نظری مکی‌آبادی سپیده قلیان محمد زنگنه و وحیده حق‌پرست به حبس محکوم شده‌اند.

پرونده شماری دیگر همچنان در جریان است جلسات دادگاه تعدادی برگزار شده و عده‌ای نیز احضار شده‌اند اما هنوز محاکمه نشده‌اند. پیکر علی‌کردی پانزدهم آذر هزار و چهارصد و چهار در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی مرگ او را قتل حکومتی خواندند.

افزایش فشارهای قضایی علیه فعالان مدنی

این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس خود را وکیل معترضان جنبش زن زندگی آزادی زندانی سیاسی پیشین محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع ارشد دانشگاه علامه معرفی کرده بود. در ماه‌های گذشته تشکیل پرونده‌های قضایی و امنیتی احضار بازداشت و صدور احکام سنگین علیه خانواده‌های دادخواه وکلا فعالان حقوق بشر و دیگر کنشگران مدنی و سیاسی افزایش یافته است.

نگرانی‌ها درباره محدود شدن حق دادخواهی و آزادی بیان و از جمله به پیگرد قضایی افراد به دلیل دادخواهی شرکت در مراسم یادبود جان‌باختگان تجمعات اعتراضی و دیگر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز منجر شده است. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه سه‌شنبه نوزدهم آبان جمهوری اسلامی را رژیم اعدام و سرکوب خواندند و اعلام کردند شمار اعدام‌شدگان از ابتدای آبان به بیش از چهل نفر رسیده است.

اعتصاب غذای زندانیان و آمار اعدام‌ها

اعضای کارزار اعلام کردند گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی دیوبند و کاظمی چند روز پیش از اعدام آن‌ها منتشر شد اما حاکمیت جنایتکار بلافاصله این دو زندانی سیاسی را به قتل رساند. این کارزار همچنین اعلام کرد هدایت للری‌زاده در بازداشتگاه امنیتی اهواز زیر شکنجه کشته شده و پیکر او در بیابان‌های خوزستان رها شده است.

به گفته اعضای کارزار با اعدام شش زندانی سیاسی و کشته شدن للری‌زاده زیر شکنجه در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته طی یک هفته گذشته هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود اعلام کرد طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی از جمله امیررضا رضایی وحید قهرمانی مهدی جلالی همایون شبانکاره وحید خدری‌خواه حسین رسولی‌نسب و مهدی ظریف حکم اعدام صادر شده است.

بر اساس این بیانیه اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در هفته صد و چهل و ششم در شصت و شش زندان کشور در اعتصاب غذا به سر می‌برند. آمار اعدام‌های روزهای اخیر از یازدهم دی هزار و چهارصد و چهار تا هفدهم آبان هزار و چهارصد و پنج دست‌کم هشتاد و هفت نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود دویست و بیست نفر دیگر با این اتهامات در انتظار اجرای حکم هستند.