تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست زمین در ایران: تهدید جدی برای میراث فرهنگی

با افزایش نگرانی‌ها درباره فرونشست زمین و آسیب‌های جدی این پدیده به بناهای تاریخی، دولت ایران ستادی برای مدیریت بحران فرونشست تشکیل می‌دهد. این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل خواهد شد. فرونشست زمین، یک بحران خاموش و فرساینده است که سفره‌های آب زیرزمینی، زیرساخت‌ها، اراضی کشاورزی و آثار تاریخی را تهدید می‌کند.

صالحی‌امیری، شنبه ۲۹ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره فرونشست زمین و آسیب جدی این پدیده به بناهای تاریخی، گفت: «مدتی قبل یک گزارش در خصوص این موضوع در دولت ارائه دادم. فرونشست موضوع میراث فرهنگی نیست اما تاثیر فرونشست بر بناهای تاریخی و میراث فرهنگی مسئله ماست.

» وی افزود که دولت تصویب کرده است ستادی برای مدیریت بحران فرونشست به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و با حضور همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی شکل بگیرد. فرونشست زمین در ایران طی سال‌های اخیر از «سطح هشدار» عبور کرده و به یک ابربحران خاموش و فرساینده بدل شده است که سفره‌های آب زیرزمینی، زیرساخت‌ها، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و بافت‌های ثبت‌شده ملی و امنیت زیستی شهرها و روستاها را تهدید می‌کند. علی بیت‌اللهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۲۰ شهریور خبر داد که با گسترش پدیده فرونشست زمین، یک شهرک و ۴۰ مدرسه در شمال اصفهان تخلیه شده‌اند. مهدی زارع، استاد زمین‌شناسی، پیشتر در گفت‌وگو با سایت رکنا درباره بحران فرونشست در ایران هشدار داده بود که برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب و حفاری‌های مترو، تهران و اصفهان را به یک بمب ساعتی محیط زیستی تبدیل کرده است. زارع با بیان اینکه در دشت‌های جنوبی تهران، نرخ فرونشست زمین از ۳۰ سانتی‌متر در سال فراتر رفته و مناطق حساس اصفهان، به‌ویژه حاشیه خشک زاینده‌رود، با هر لرزش تونل مترو در معرض فروچاله‌های ناگهانی قرار دارند، گفت فروچاله‌ها دیگر یک تهدید ساده نیستند و نشانه مرگ خاموش کلانشهرها در قلب ایران‌اند. او اضافه کرد که شهرهای بزرگی مانند اصفهان، تهران، شیراز، کرمان و مشهد، بر روی دشت‌هایی با نرخ فرونشست بسیار بالا (گاهی بیش از ۲۵ سانتی‌متر در سال) قرار گرفته‌اند. این استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی، هشتم شهریور نیز هشدار داده بود تخلیه آب‌های زیرزمینی علاوه بر فرونشست زمین می‌تواند به «تغییر تنش بر گسل‌های فعال» بینجامد.\فرونشست زمین، یک پدیده پیچیده و چندوجهی است که ناشی از عوامل مختلفی از جمله برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تراکم خاک و تغییرات اقلیمی است. این پدیده می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌ها، محیط زیست و میراث فرهنگی وارد کند. در ایران، فرونشست زمین به یک بحران ملی تبدیل شده است و شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، مشهد و کرمان با نرخ‌های بالای فرونشست مواجه هستند. دولت ایران نیز به این موضوع توجه نشان داده و اقداماتی را برای مقابله با این بحران آغاز کرده است. تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی نشان‌دهنده عزم دولت برای حل این معضل است. اما این اقدامات کافی نیست و نیازمند یک رویکرد جامع و بلندمدت است. لازم است که برنامه‌های مدیریت منابع آب، بهبود شبکه‌های آب و فاضلاب، جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و حفاظت از اراضی کشاورزی با جدیت بیشتری دنبال شوند. همچنین، نیاز به افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات فرونشست زمین و مشارکت مردم در این زمینه وجود دارد.\علاوه بر این، فرونشست زمین تاثیرات گسترده‌ای بر میراث فرهنگی دارد. بناهای تاریخی و بافت‌های ثبت‌شده ملی در معرض آسیب جدی قرار دارند و ممکن است تخریب شوند. در اصفهان، فرونشست زمین باعث ایجاد فروچاله‌ها و آسیب به سازه‌های تاریخی شده است. در تهران نیز، فرونشست زمین خطر تخریب بناهای تاریخی و آسیب به زیرساخت‌های شهری را افزایش داده است. بنابراین، حفاظت از میراث فرهنگی در برابر فرونشست زمین، یک اولویت مهم است. لازم است که اقداماتی برای پایش و ارزیابی وضعیت بناهای تاریخی، تقویت سازه‌های آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر حفاظتی انجام شود. همچنین، باید برنامه‌هایی برای مرمت و بازسازی بناهای آسیب‌دیده از فرونشست زمین اجرا شود. در نهایت، مقابله با بحران فرونشست زمین، نیازمند یک همکاری و هماهنگی گسترده بین دستگاه‌های دولتی، نهادهای علمی و پژوهشی، بخش خصوصی و مردم است. این همکاری می‌تواند به کاهش اثرات مخرب فرونشست زمین و حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست کشور کمک کند





فرونشست زمین میراث فرهنگی بحران دولت اصفهان

