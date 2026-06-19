حرکت نمادین پاروزنی وایکینگها در پارلمان نروژ و میان هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶، نشاندهنده اتحاد ملی و شور فوتبالی در این کشور است.
جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی برگزار میشود که تیم ملی فوتبال نروژ با نمایشی خیرهکننده و هماهنگی بینظیر هوادارانش، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
تشویق معروف "پاروزنی وایکینگی" که ابتدا در ورزشگاهها توسط هواداران اجرا میشد، اکنون به نمادی از اتحاد ملی تبدیل شده و حتی به پارلمان این کشور راه یافته است. در اقدامی کمسابقه، نمایندگان پارلمان نروژ به رهبری مسعود قرهخانی، رئیس پارلمان، در صحن علنی مجلس این حرکت را اجرا کردند. قرهخانی با چکش ریاست ضرب گرفت و نمایندگان با هماهنگی کامل دستهای مشت شده خود را به جلو حرکت میدادند و کلمه "رو" (به معنای پارو) را تکرار میکردند.
این حرکت که از سنت پارو زدن در کشتیهای وایکینگها الهام گرفته شده، یادآور اجداد باستانی نروژیها است و به یکی از پرطرفدارترین تشویقهای هواداران در رقابتهای جام جهانی تبدیل شده است. پیروزی ۴-۱ نروژ مقابل عراق در نخستین دیدار این گروه، موجی از شور و هیجان را در سراسر نروژ برانگیخت. ویدئوهای هواداران نروژی که در خیابانهای ماساچوست آمریکا، فضاهای عمومی و حتی روی پلهبرقی این حرکت را اجرا میکنند، در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود.
این تشویق نه تنها در میان نروژیها، بلکه در میان سایر ملتها نیز محبوبیت یافته و برخی کشورها مانند کانادا و مکزیک نیز تلاش کردهاند از آن تقلید کنند. با این حال، نروژیها بر اصالت این حرکت تأکید دارند و آن را بخشی از هویت فرهنگی خود میدانند. عراق اولین تیم آسیایی بود که در این رقابتها شکست خورد و پس از آن، قطر با نتیجه شش بر صفر مغلوب کانادا شد.
این نتایج نشاندهنده قدرت تیمهای اروپایی و آمریکایی در این دوره از مسابقات است. داستان این تشویق از یک بازی دوستانه در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که هواداران نروژی در بازی مقابل ایسلند به طور خودجوش این حرکت را انجام دادند. از آن زمان، این تشویق به سنتی در ورزشگاههای نروژ تبدیل شد و اکنون به اوج خود در جام جهانی رسیده است.
کارشناسان معتقدند که این هماهنگی و شور و شوق هواداران میتواند عاملی تأثیرگذار در موفقیت تیم ملی نروژ باشد. این حرکت نه تنها نماد قدرت و اراده است، بلکه وحدت ملی را نیز به نمایش میگذارد. با ادامه مسابقات، انتظار میرود که این تشویق بیش از پیش فراگیر شود و حتی رقبای نروژ نیز تحت تأثیر آن قرار گیرند.
تیم ملی نروژ در گروه خود با تیمهای عراق، کانادا و مکزیک همگروه است و با توجه به شروع خوب، امید زیادی به صعود به مراحل بالاتر دارد. هواداران نروژی در سراسر جهان با این تشویق، حمایت خود را از تیم خود اعلام میکنند و این نشاندهنده عشق و علاقه عمیق به فوتبال و میراث فرهنگی است. در نهایت، تشویق وایکینگی به یکی از نمادهای برجسته این جام جهانی تبدیل شده و مطمئناً در تاریخ فوتبال ثبت خواهد شد
جام جهانی ۲۰۲۶ نروژ تشویق وایکینگی پارلمان نروژ فوتبال