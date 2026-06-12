تشنید تنش پس از حملات تازه در منطقه، آتشبسی که اوایل آوریل میان ایالات متحده و ایران بر سر آن توافق شد، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مقامهای ارشد ایران پس از این حملات تهدیدهای تازهای درباره اقدامهای بیشتر علیه یکدیگر مطرح کردهاند.
آتشبسی که اوایل آوریل میان ایالات متحده و ایران بر سر آن توافق شد، پس از حملات تازه در منطقه تحت فشار قرار گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مقامهای ارشد ایران پس از این حملات تهدیدهای تازهای درباره اقدامهای بیشتر علیه یکدیگر مطرح کردهاند. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد پس از سرنگون شدن یکی از هلیکوپترهایش در خلیج فارس، سایتهای نظامی و نظارتی ایران را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ، به پایگاههای آمریکا در بحرین و اردن حمله کرد. این در حالی است که کویت گفت حمله دیگری را رهگیری کرده است...
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