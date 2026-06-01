تشریح گستره اقدامات نوسازی و نگهداری اماکن ورزشی جزیره توسط مدیرعامل شرکت عمران

در سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵۰ فرآیند فنی و عمرانی در مجموعههای ورزشی جزیره اجرا شد تا ایمنی را ارتقا دهد، کیفیت بهرهبرداری را بهبود بخشد و خدمات به ورزشکاران و گردشگران را استانداردسازی کند.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در یک نشست خبری اطلاع داد که در سال ۱۴۰۴ بر روی برنامهای گسترده برای توسعه، نوسازی، بهسازی و نگهداری اماکن ورزش ی جزیره تمرکز شده است.
این برنامه بیش از ۲۵۰ فرآیند فنی، عمرانی و تفسیری را در مجموعههای ورزشی کیش دنبال کرده و هدف آن ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت بهرهبرداری، استانداردسازی زیرساختها و بهبود خدماترسانی به ورزشکاران، شهروندان و گردشگران بوده است. به گفته روابط عمومی شرکت، علی عدلی، رئیس هیاتمدیره، تأکید کرد که نگاه شرکت نسبت به مدیریت اماکن ورزشی نهتنها پروژهای و مقطعی نیست؛ بلکه سازمانی به منظور ایجاد یک راهبردی بلندمدت برای حفظ و نگهداری سرمایههای عمومی است.
در سال ۱۴۰۴، علاوه بر اقدامات عمرانی و تجهیزاتی، نگهداشت پیشگیرانه و رسیدگی مستمر به تاسیسات برقی و مکانیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات شامل کنترلهای فنی، تعمیر و تعویض قطعات سیستمهای برودتی، رسیدگی به موتورخانه استخرها، دیگهای بخار، پمپهای آب، درهای اتوماتیک و شبکه آبرسانی، بههمراه بخشهایی از سیستمهای فاضلاب میباشد.
در استخر المپیک، برنامههای عملیاتی شامل نوسازی سیستم گرمایش و بخار سونای خشک و بخار، ترمیم و بازسازی بخشهایی از حوضچه استخر اصلی، بازسازی کابینهای دوش، مقاومسازی دیواره و احیای چاه آب داخل موتورخانه بوده است. همچنین در استخر کرانه، نوسازی سقف کاذب، رنگآمیزی نما، تعویض شیرآلات، بهسازی روشنایی و ترمیم کف و سرویسهای بهداشتی محور اصلی بود.
در پلاژ بانوان، احداث ساختمان صدور بلیط و حراست، نوسازی سرویسهای بهداشتی، کابین دوشهای غربی و بازسازی پستهای حراست از جمله اقداماتی بود که با هدف ارتقای خدمات و افزایش سطح رفاه و نظم بهرهبرداری اجرا شد. راهبردهای مشابه در زمینهای فوتبال نیز پیادهسازی شد؛ نوسازی تور و تیرهای دروازه، اصلاح ورودی تماشاگران و نیمکت بازیکنان در زمین فوتبال شماره ۲، نصب فنس پیرامونی زمین چمن فوتبال شماره ۱ و اجرای روشنایی متصل به دکلهای LED در زمینهای فوتبال شماره ۳ و ۴، همه در راستای ارتقای استاندارد بهرهبرداری و بهبود کیفیت خدمات انجام میشد.
در سالن چندمنظوره، نوسازی سنگ کف و دیوارههای آسیبدیده سکوهای تماشاگران، بازسازی رختکنها و سرویسهای بهداشتی، نوسازی کفپوش ورزشی، رنگآمیزی و خطکشی کف سالن، تعویض شیرآلات، نوسازی سقفهای کاذب، اصلاح شبکه فاضلاب و روشنایی مطابق استاندارد بینالمللی بهعنوان تلاشهای بعدی مطرح شد. مدیرعامل اظهار داشت که اقدامات بهسازی و نگهداشت تنها محدود به چند مجموعه خاص نمانده و در سایر اماکن ورزشی جزیره با توجه به نیازهای فنی و بهرهبرداری پیگیری گشته است؛ از جمله پلاژ آقایان، سایت تیر و کمان، سالن خلیج فارس، سالن کوثر، سالن تنیس روی میز و سایت سوارکاری کیش.
او در پایان تأکید کرد که مجموعه اقدامات سال ۱۴۰۴ در اماکن ورزشی کیش، نمایانگر رویکردی برنامهمحور برای توسعه متوازن، حفاظت از سرمایههای عمومی، افزایش ایمنی، ارتقای استانداردها و بهبود تجربه ورزشکاران، شهروندان و گردشگران است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت
