مقامهای ارشد دولت آمریکا در نشستی توجیهی با خبرنگاران، بند به بند تفاهمنامه با ایران را توضیح دادند و بر شرطی بودن اجرای آن و عدم لغو فوری تحریمها تأکید کردند. مهمترین itemهای سند شامل پایان فوری درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از مجاورت ایران، تضمین عبور کشتیهای تجاری، برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران و تعهدات هستهای ایران است.
در نشست توجیهیای با خبرنگاران، مقامهای ارشد دولت آمریکا جزئیات تفاهمنامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردند. آنها تأکید کردند که اجرای این تفاهمنامه کاملاً مشروط به رفتار تهران است و هیچ عملیاتی بدون تعهدات ایران انجام نخواهد شد.
هدف اصلی سند، پایان فوری درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد سازوکاری است که در آن کاهش فشار بر ایران تنها در ازای تغییر رفتار آن رخ دهد. بر اساس بند اول، طرفین پایان فوری عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان را اعلام میکنند و تمامیت ارضی لبنان را محترم میشمارند. مقامهای آمریکایی این بند را سادهترین بخش تفاهمنامه خوانده و گفتند آن چارچوبی برای کاهش تنشهای دوجانبه است و نه تعهد عملیاتی جدید.
همچنین به توضیح افتاد که تفاهمنامه، نهایی نیست و هر یک از طرفین تا زمان دستیابی به توافق نهایی میتوانند از مذاکرات خارج شوند. طبق بندی که بازه زمانی حداکثر ۶۰ روز با امکان تمدید برای فرسایشی نشدن مذاکرات در نظر گرفته شده است و اگر ایران در حال وقتکشی باشد، آمریکا روند را متوقف میکند.
در بند مربوط به حضور نظامی، آمریکا متعهد میشود بلافاصله پس از امضای تفاهم، رفع محاصره دریایی ایران را آغاز و ظرف ۳۰ روز آن را کامل کند. همچنین ۳۰ روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از مجاورت ایران خارج میکند. مقامها تأکید کردند این بند به معنای خروج فوری نیروها نیست و تنها بازگرداندن آرایش نظامی به وضعیت پیش از جنگ است.
بند مربوط به تنگه هرمز را یکی از مهمترین دستاوردهای تفاهمنامه نامیدند و گفتند ایران عملاً پذیرفته است برای ۶۰ روز هیچ عوارضی از کشتیهای تجاری دریافت نکند. ایران متعهد میشود عبور ایمن کشتیها را تضمین کرده و درباره مدیریت آینده تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتوگو کند. آنها نشانههای اولیه اجرای این تعهد پیش از امضای رسمی وجود دارد و طی صد روز گذشته، ایران حملهای به کشتیهای عبوری نداشته است.
کاهش قیمت نفت نیز به عنوان پیامد این تحول ذکر شد و پیشبینی شد کشورهای منطقه با هر محدودیتکنندهای مخالف خواهند بود. در بند اقتصادی، آمریکا با همکاری شرکای منطقهای برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران تدوین میکند. نقش آمریکا صرفاً فراهمسازی امکان سرمایهگذاری و صدور مجوز است و اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، کشورهای دیگر میتوانند در پروژهها سرمایهگذاری کنند.
این بند فقط امکان کاهش تحریمها را برای تسهیل سرمایهگذاری فراهم میکند و به معنای اختصاص منابع مالی آمریکا به ایران نیست. مقامهای آمریکایی هشدار دادند که مهمترین سوءبرداشت این است که تصور شود همه تحریمها بلافاصله لغو میشوند. طبق بند مرتبط با تحریمها، آمریکا در چارچوب توافق نهایی و طبق جدول زمانی، تحریمهای اولیه و ثانویه و محدودیتهای بینالمللی را لغو میکند، اما این لغو مستقیماً به اجرای تعهدات هستهای ایران گره خورده است.
در بند هستهای که مهمترین دستاورد برای واشینگتن محسوب میشود، ایران بار دیگر اعلام میکند به دنبال سلاح هستهای نخواهد رفت و دو طرف درباره تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنیشده و سایر موضوعات هستهای مذاکره میکنند. حداقل اقدام مورد توافق، رقیقسازی ذخایر اورانیوم در ایران تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. مقامهای آمریکایی تأکید کردند موضوع هستهای به طور کامل در متن تفاهمنامه گنجانده شده و ادعاهای برخی رسانههای ایرانی در این باره نادرست است
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