تشریح جزئیات تفاهم ایران و آمریکا توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

محسن زنگنه از تعیین شروط مشخص برای پایان جنگ خبر داد و گفت آزادی داراییهای بلوکهشده، رفع محاصره دریایی و فروش آزادانه نفت از مطالبات اصلی ایران در مذاکرات اخیر بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه، در گفتوگویی تفصیلی به تشریح جزئیات تفاهم ات انجامشده میان ایران و آمریکا پرداخت. وی با اشاره به تعیین شروط مشخص جمهوری اسلامی برای پایان جنگ ، اعلام کرد که آزادی داراییهای بلوکهشده ایران ، رفع محاصره دریایی و امکان فروش آزادانه نفت از جمله مطالبات اصلی ایران در روند مذاکرات اخیر بوده است.
زنگنه توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی بستهای ۱۰ بندی را به عنوان مبنای مذاکرات تعیین کرد و به تیم مذاکرهکننده اجازه داد تا با آمریکاییها وارد گفتوگو شوند. دور نخست مذاکرات در پاکستان برگزار شد و پس از آن، رایزنیها به جمعبندی رسید که دو طرف درباره برخی اصول اولیه به تفاهم برسند.
بر اساس این تفاهم، پس از امضای تفاهمنامه، جنگ در همه جبههها متوقف میشود و دو طرف متعهد میشوند از هرگونه تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند. همچنین محاصره آمریکا برداشته میشود و جمهوری اسلامی ایران امکان رفتوآمد کشتیهای خود در خلیج فارس و دریای عمان را از سر میگیرد. تنگه هرمز نیز با حفظ مالکیت ایران و اخذ هزینههای ناوبری، برای کشتیهای تجاری باز میشود. ظرف ۶۰ روز، سطح رفتوآمد به قبل از جنگ بازمیگردد.
زنگنه در ادامه به شرط آزادسازی اموال بلوکهشده اشاره کرد و گفت که قرار است طی ۳۰ روز این اموال که حدود ۲۴ میلیارد دلار است، به صورت کامل آزاد شود. در ابتدا آمریکاییها با آزادسازی نیمی از آن مخالفت کردند، اما با میانجیگری قطر، مقرر شد ۱۲ میلیارد دلار در قالب مکانیزم مشخصی در اختیار ایران قرار گیرد. همچنین آمریکاییها مکلف شدند پس از پایان جنگ، مانعی برای فروش نفت ایران ایجاد نکنند.
زنگنه تأکید کرد که در این مرحله وارد گفتوگو درباره برنامه هستهای نشدهاند و حق غنیسازی قابل مذاکره نیست. پس از تفاهم، یک بازه ۶۰ روزه برای توافق نهایی در نظر گرفته شده که شامل خروج آمریکا از مرزهای ایران، رفع کامل تحریمها و آزادسازی همه اموال است. درباره غرامت، آمریکاییها با واژه غرامت مخالفت کردند، اما توافق شد صندوقی با سرمایه ۳۰۰ میلیارد دلار توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا ایجاد شود تا برای بازسازی ایران استفاده شود. هر توافق نهایی باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد
