علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در نشست با متقاضیان جامانده از حج ۱۴۰۵، دلایل کاهش ظرفیت به ۳۰ هزار نفر و انتقال ارز با نرخ بالاتر را تشریح کرد.

علیرضا رشیدیان ، رئیس سازمان حج و زیارت ، در نشستی صمیمی با جمعی از متقاضیان که در سال ۱۴۰۵ موفق به انجام حج تمتع نشدند، به تشریح دقیق دلایل جاماندن، روند تأمین ارز و وضعیت مالی زائران پرداخت. این نشست که در تاریخ شنبه هفتم آذرماه برگزار شد، فرصتی بود تا نگرانی‌های متقاضیان شنیده شود و پاسخ‌های قاطع و مستندی به پرسش‌های آنان داده شود. حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در این جلسه، نشان‌دهنده اهمیت ویژه و حساسیت موضوع در سطح کلان نظام است.

دلایل کاهش ظرفیت از ۸۵ هزار به ۳۰ هزار نفر

رشیدیان با یادآوری اینکه سازمان حج و زیارت ماهیت انتفاعی ندارد، توضیح داد که همه ساله پس از پایان عملیات و حسابرسی، وجوه اضافی به حساب حجاج عودت داده می‌شود. وی افزود که فرآیند برنامه‌ریزی برای اعزام ۸۵ هزار زائر در حج گذشته، طبق روال معمول و پس از تشکیل شورای عالی حج و زیارت و انعقاد تفاهمنامه با وزارت حج و عمره عربستان آغاز شد. اما مجموعه‌ای از عوامل خارجی و داخلی، شرایط را تغییر داد و ظرفیت اعزام را به طور ناگهانی به ۳۰ هزار نفر کاهش داد.

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از جمله عوامل اصلی این تغییر ناگهانی می‌توان به جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین موانع فنی، محقق نشدن انتقال ارز از بانک TBI عراق به حساب سازمان حج و زیارت نزد بانک الاهلی عربستان بود. همچنین، عدم انتقال ارز به حساب سازمان در سامانه الکترونیکی نسک عربستان، باعث شد که نتوان ظرفیت درخواستی اولیه را محقق کرد و در نهایت ۵۵ هزار نفر از متقاضیان موفق به تشرف نشدند.

نرخ واقعی تأمین ارز و هزینه‌های اجرایی حج

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، رئیس سازمان حج و زیارت به یکی از دغدغه‌های اصلی زائران یعنی نرخ ارز پرداخت کرد. وی صراحتاً تأکید کرد که برخلاف برخی شایعات، هیچ ارزی با نرخ مصوب ۷۵ هزار تومان برای عملیات حج ۱۴۰۵ تاکنون دریافت نشده است. دلیل این امر، محدودیت‌های تحریمی بود که مانع انتقال ارز با نرخ مصوب شد و هزینه‌های اجرایی با استفاده از ارز موجود در عربستان، که عمدتاً ارز انتقال‌یافته برای عملیات عمره بود، تأمین گردید.

این ارز موجود در عربستان با نرخ بالاتری محاسبه شد که ناشی از شرایط خاص بازار و محدودیت‌های انتقال بود. علیرضا رشیدیان خاطرنشان کرد که با وجود دشواری‌های فراوان، سازمان تلاش کرد تا با بررسی شیوه‌های مختلف از جمله اعزام زمینی و هوایی، کرامت زائران حفظ شود. انتقال اولیه قرار بود به صورت زمینی انجام شود، اما با رفع محدودیت‌ها در روزهای نزدیک به موسم حج، اعزام‌ها به صورت هوایی از سه فرودگاه کشور صورت گرفت.

وضعیت بازگشت وجوه و پرداخت عواید بانکی

در پاسخ به نگرانی‌های مالی متقاضیان، رشیدیان اعلام کرد که وجوه زائرانی که در آن مقطع انصراف دادند یا امکان تشرف نیافتند، مطابق فرایندهای مربوط مسترد شده است. این بازپرداخت‌ها از قبل از ۹ اسفند و در پی حمله آمریکا به خاک مقدس کشورمان آغاز شد و مراحل بعدی آن تا تابستان ادامه یافت. سازمان حج و زیارت خود را در قبال مطالبات زائران مسئول دانست و بر پیگیری مطالبات در سطوح مختلف تأکید کرد.

علاوه بر اصل وجه، رئیس سازمان حج و زیارت افزود که عواید حاصل از این مبالغ نیز با همکاری بانک عامل محاسبه و به حساب‌های مربوطه در حال واریز است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش سازمان برای جبران خسارات احتمالی ناشی از تغییر شرایط و جلوگیری از ورود ضرر مالی به زائران است. سازمان حج و زیارت در طی این دوره و همچنان برای کاهش مشکلات و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر، تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد.

واکنش نماینده ولی فقیه و وضعیت آتی حج

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در این نشست حضور داشت و شرایط سخت حج گذشته را به دلیل جاماندن شمار زیادی از متقاضیان، تلخ و دشوار خواند. وی تحریم‌های ظالمانه و جنگ تحمیلی را از عوامل اصلی این وضعیت نام برد و از تلاش‌های مجموعه سازمان حج و زیارت قدردانی کرد. نماینده ولی فقیه بر ضرورت شنیدن دغدغه‌ها و پیگیری مستمر مطالبات زائران تأکید ورزید.

در پایان این نشست که با استقبال زائران همراه بود، مسئولان حج و زیارت نشان دادند که به دنبال شفاف‌سازی کامل و رفع ابهامات مالی هستند. این اقدامات در راستای حفظ اعتماد عمومی و تضمین حقوق زائران انجام شده است. امید است با رفع موانع تحریمی و بهبود روابط مالی بین‌المللی، شرایط برای اعزام زائران در سال‌های آینده بهبود یابد و هیچ زائری به دلیل مشکلات مالی یا فنی جامانده نماند.