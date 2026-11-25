نمایندگان ایران در اجلاس لاهه گزارش خسارات فسادناپذیر به صنایع دارویی و پتروشیمی را پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل تشریح کردند. این اقدام تروریسم اقتصادی نام گرفت.

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهارشنبه چهارم آذر سال ۱۴۰۵ میلادی در شهر لاهه حضور یافتند تا گزارشی دقیق و مستند از خسارات وارد شده به زیرساخت‌های حیاتی کشور ارائه دهند. این نشست تخصصی با محوریت ابعاد خسارات وارده به مجتمع‌های پتروشیمی، کارخانه‌های داروسازی و مراکز دارویی کشور برگزار شد که در جریان تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داده بودند.

تشریح آمار خسارات در اجلاس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی

این جلسه مهم با عنوان "حفاظت از تأسیسات شیمیایی در طول مخاصمات مسلحانه" در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برگزار گردید. حضور جمعی از سفرا، دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای عضو در این گردهمایی، اهمیت موضوع و پیگیری‌های حقوقی ایران را نشان می‌دهد. مقامات ایرانی در این نشست بر لزوم شفافیت کامل در مورد حجم تخریبات و تأثیرات آن بر صنایع استراتژیک کشور تأکید ورزیدند.

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نقض آشکار حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد

نمایندگان کشورمان در این محفل بین‌المللی تصریح کردند که حملات صورت‌گرفته علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. آن‌ها همچنین اشاره کردند که شماری از تأسیسات آسیب‌دیده، پیش‌تر در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی به این سازمان معرفی شده بودند. این نکته حائز اهمیت است که هدف قرار دادن این مراکز نه تنها یک تجاوز نظامی، بلکه نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از صنایع غیرنظامی است.

پیامدهای فراتر از خطوط تولید صنایع

سخنرانان کشورمان در ادامه صحبت‌های خود تأکید کردند که پیامدهای این حملات از خطوط تولید فراتر رفته و زنجیره تأمین و صادرات محصولات شیمیایی، غذایی، کشاورزی و دارویی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند منجر به کمبود دارو و کالاهای اساسی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شود. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از این اقدامات به‌عنوان "تروریسم اقتصادی" با هدف ضربه زدن به ثبات اقتصادی کشور یاد کردند.

هشدار درباره پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی

در بخش دیگری از این نشست تخصصی، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر حمله به تأسیسات شیمیایی بر سلامت انسان‌ها، محیط‌زیست و ایمنی صنعتی هشدار داده شد. نگرانی اصلی کارشناسان و دیپلمات‌های ایرانی این بود که نشت مواد شیمیایی خطرناک می‌تواند باعث آلودگی گسترده خاک و آب شود. نمایندگان کشورمان همچنین تأکید کردند که هدف قرار دادن این تأسیسات می‌تواند روند اجرای تعهدات مرتبط با کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را با اختلال مواجه کند.

بررسی ابعاد حقوقی و آینده‌نگری برای حفاظت

در پایان این نشست، کارشناسان و سخنرانان حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و فنی حفاظت از تأسیسات شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه و ضرورت جلوگیری از تحمیل پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی ناشی از حمله به این زیرساخت‌ها پرداختند. این بحث‌ها منجر به تاکید مجدد بر نیاز به مکانیسم‌های نظارتی قوی‌تر برای محافظت از صنایع در مناطق درگیری شد.