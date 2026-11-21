بحرین حملات ایران را محکوم کرد و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اصابت پرتابه به دو نفتکش در تنگه هرمز را تایید کرد. همزمان، کاظم غریب‌آبادی محاصره بنادر را اقدامی جنگی خواند و قطر در نقش میانجی ظاهر شد.

وزارت خارجه بحرین در واکنش به رویدادهای اخیر، حملات جمهوری اسلامی به خاک خود را غیرقانونی خواند و رسماً از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تهران را به اجرای کامل قطعنامه ۲۸۱۷ وادار کند. این درخواست در حالی مطرح شد که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس به بالاترین سطح خود رسیده و همزمان با هشدارهای دیپلماتیک، گزارش‌های متعددی از درگیری‌های نظامی و دریایی منتشر شده است. قطعنامه مذکور که در تاریخ ۱۱ مارس برابر با ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده، محور اصلی فشارهای بین‌المللی بر تهران در این بحران است.

جزئیات حملات هوایی و ادعاهای متقابل نظامی

بدری اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در شامگاه شنبه ۳۰ آبان موفق به رهگیری شماری از حملات پهپادی یا موشکی ایران شده است. وزارت کشور بحرین تأیید کرد که یک تأسیسات صنعتی غیرنظامی در پی این حملات دچار آتش‌سوزی شده است. به گفته مقامات این وزارتخانه، گزارش‌های اولیه حاکی از خسارات مادی است و تا لحظه انتشار خبر، گزارش مصدومیت انسانی ثبت نشده است.

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از سوی دیگر، خبرگزاری فارس مدعی شد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی چهار پایگاه مورد استفاده آمریکا در بحرین را هدف قرار داده‌اند. سپاه پاسداران نیز ادعا کرد که دو آتشبار پاتریوت و یک سامانه راداری را هدف گرفته است، اما هم بحرین و هم ارتش آمریکا این ادعاها را تأیید نکردند. سنتکام در بیانیه‌ای جداگانه، ادعای جمهوری اسلامی درباره آسیب دیدن یک جنگنده اف-۱۶ آمریکایی در شامگاه جمعه بر فراز خلیج فارس را به طور قاطع رد کرد.

حمله به نفتکش‌ها و تلاش‌های شکستن محاصره

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که دو نفتکش در بامداد شامگاه ۳۰ آبان هنگام خروج از خلیج فارس، در دو حادثه جداگانه هدف پرتابه قرار گرفتند. خوشبختانه گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت در خدمه این کشتی‌ها منتشر نشده است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز ادعا کرد که یک نفتکش در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی آتش گرفته است.

گمانه‌زنی‌ها درباره آماده‌سازی بیش از ۱۴ نفتکش ایرانی در آب‌های اطراف جزیره خارک برای عبور از محاصره دریایی آمریکا، سرعت گرفت، اما خبرگزاری تسنیم ساعاتی بعد هرگونه حرکت سازمان‌یافته نفتکش‌ها برای شکستن محاصره یا آمادگی برای مقابله به مثل را تکذیب کرد. با این حال، داده‌های وب‌سایت ردیابی کشتی‌ها مارین‌ترافیک، موقعیت نفتکش "خط‌شکن" با پرچم جمهوری اسلامی را در بامداد یکشنبه اول آذر در نزدیکی تنگه هرمز نشان می‌دهد.

طبق گزارش‌های موجود، آبخور نفتکش خط‌شکن ۲۲.۵ متر اعلام شده است که با وضعیت یک نفتکش حامل محموله سنگین نفت خام مطابقت دارد، هرچند محل بارگیری و مقصد نهایی آن هنوز به طور مستقل قابل تأیید نیست. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در این زمینه گفت که تهران به واشینگتن اطلاع داده است کاروان نفتکش‌ها به‌زودی به سوی چین حرکت خواهد کرد و محاصره بنادر ایران را اقدامی جنگی خواند.

دیپلماسی قطر و مواضع تند ترامپ

در موازات تنش‌های نظامی، کاظم غریب‌آبادی تایید کرد که یک هیات قطری در شامگاه جمعه به مدت حدود دو ساعت با مقام‌های ایرانی در تهران دیدار کرد و سپس به دوحه بازگشت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز در صورت پذیرش شروط تهران از جمله پایان محاصره دریایی و رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر است و بر خواست خود برای دستیابی به توافقی دائمی تأکید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز در روز شنبه ۳۰ آبان، بار دیگر به رهبران کنونی جمهوری اسلامی حمله کرد و اعلام کرد که تاکنون دو بار رهبری ایران را کنار زده و اکنون با سومین گروه سروکار دارد. او افزود که مذاکره با این گروه بسیار دشوار است و احتمالاً روز بعد از توافق، طرف ایرانی آن را نقض می‌کند.

ترامپ این وضعیت را "نهایی‌ترین شکل تغییر رژیم" توصیف کرد و تأکید داشت که مصمم است به توافقی دست یابد که دولت‌های آینده آمریکا نیز نتوانند آن را تغییر دهند. او گفت که اجازه نخواهد داد کسی به ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهد و وعده داد که حتی اگر سال‌ها بعد رئیس‌جمهوری بی‌کفایتی روی کار آید، توافق او دائمی خواهد ماند. این اظهارات در حالی مطرح شد که کاظم غریب‌آبادی نیز در واکنش، بار دیگر هشدار داد که ایران برای شکستن محاصره دریایی هر اقدام لازم را انجام خواهد داد.