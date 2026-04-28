گزارشی از افزایش ناامنی در شهرهای ایران، محکومیت شهروندان به جاسوسی در بحرین، ممنوعیت صادرات فولاد، اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران، اختلافات داخلی در ایران و تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی.

افزایش ناامنی در شهرهای ایران و گسترش سرقت و خفت‌گیری، نگرانی‌های جدی را برای شهروندان ایجاد کرده است. یکی از مخاطبان ایران ‌اینترنشنال با ابراز نارضایتی از وضعیت امنیتی، اعلام کرده که حضور و عملکرد نیروی انتظامی در شهرها به شدت کاهش یافته و شکایات مردمی نیز ثمری ندارد.

این مسئله در حالی رخ می‌دهد که همزمان، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با سرعت در حال پیشرفت هستند. در بحرین، دادستانی این کشور حکم حبس ابد را برای دو تبعه افغانستانی و سه شهروند بحرینی صادر کرده است. این افراد به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین محکوم شده‌اند. این حکم نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای و نقش ادعایی ایران در بی‌ثباتی کشورهای همسایه است.

از سوی دیگر، در حوزه اقتصادی، گمرک ایران دستورالعمل ممنوعیت صادرات محصولات فولادی را ابلاغ کرده است. این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل منابع و مقابله با تحریم‌های اقتصادی باشد، اما در عین حال، می‌تواند به کاهش صادرات و آسیب به صنایع مرتبط منجر شود. در عرصه بین‌المللی، اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مبنی بر اینکه هدف دونالد ترامپ سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بازتاب گسترده‌ای داشته است.

روبیو تاکید کرده که تغییر در ایران باید از درون این کشور صورت گیرد. این موضع در حالی اتخاذ شده که برخی تحلیلگران معتقدند آمریکا به دنبال اعمال فشار حداکثری بر ایران از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی است. علی‌حسین قاضی‌زاده از ایران‌اینترنشنال نیز در این زمینه گفته که هدف آمریکا از مذاکره با جمهوری اسلامی، حذف ابزارهای تهدید حکومت ایران از جمله برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و گروه‌های نیابتی است.

همزمان، تلاش‌های حکومت ایران برای حفظ قدرت از طریق برگزاری تجمعات شبانه و استفاده ابزاری از زنان با انتقاد برخی از شهروندان مواجه شده است. این مسئله نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از سیاست‌های حکومت و تلاش برای سرکوب اعتراضات است. در داخل ایران، تنش‌ها بین جناح‌های مختلف سیاسی نیز ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، رجانیوز را به تفرقه‌افکنی و تحرکات مشکوک متهم کرده است.

این اختلافات داخلی می‌تواند به تضعیف انسجام سیاسی و افزایش بی‌ثباتی در کشور منجر شود. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که دونالد ترامپ در مورد نحوه برخورد با ایران بین دو گزینه مردد است: انجام حملات نظامی تازه یا صبر برای ارزیابی تاثیر تحریم‌ها. برخی از مشاوران ترامپ بر این باورند که باید محاصره تنگه هرمز حفظ و تحریم‌های اقتصادی بیشتری اعمال شود تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.

در همین حال، پادشاه بحرین و ولیعهد کویت برای حضور در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به عربستان سعودی سفر کرده‌اند. این نشست می‌تواند فرصتی برای رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای و هماهنگی مواضع در برابر ایران باشد. داوید بارنئا، رئیس موساد، نیز اعلام کرده که نیروهای این سازمان در عملیات‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی در کنار ارتش اسرائیل فعالیت داشته‌اند. این همکاری نشان‌دهنده تشدید همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و کشورهای مخالف ایران است.

نعمت‌الله ایزدی، سفیر پیشین ایران در روسیه، نیز با اشاره به احتمال از سرگیری جنگ در کوتاه‌مدت، گفته که روس‌ها در این جنگ آن‌گونه که باید و شاید فعال نبوده‌اند. این اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده نارضایتی از نقش روسیه در بحران‌های منطقه‌ای باشد. مجموع این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و افزایش تنش‌ها بین ایران و کشورهای مخالف آن است. آینده این تحولات و تاثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه همچنان نامشخص است





