افزایش تدابیر امنیتی در اسلامآباد در حالی رخ میدهد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مذاکرات آتی را آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. همزمان، اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور ادامه دارد و بازداشت یک شهروند ایرانی در لسآنجلس به اتهام دلالی تسلیحات، بر تنشها افزوده است. قطعی اینترنت در ایران وارد پنجاه و یکمین روز خود شده و گمانهزنیها درباره ترکیب هیئت مذاکرهکننده آمریکا در اسلامآباد ادامه دارد.
در پی افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ، تدابیر امنیتی در اسلامآباد ، پایتخت پاکستان، به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا ، در مصاحبهای با فاکسنیوز، مذاکرات آتی را که قرار است سهشنبه برگزار شود، «آخرین فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. اظهارات وی در حالی بیان میشود که اعتراضات شهروندان ایران ی در داخل و خارج از کشور علیه حکومت همچنان ادامه دارد و فشار بینالمللی بر تهران افزایش یافته است.
در همین راستا، ایرانیان مقیم شهر کلن آلمان در ادامه تجمعات هفتگی خود، روز یکشنبه سی فروردین در حمایت از هممیهنان خود در ایران گرد هم آمدند. حاضران در این تجمع، نام و تصاویر جانباختگان انقلاب ملی را به عنوان سند جنایت جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند. همزمان، ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که در روز یکشنبه سی فروردین، در شهر لیدز بریتانیا، گروهی از ایرانیان با برگزاری یک راهپیمایی بزرگ، یاد جانباختگان انقلاب ملی را گرامی داشتند. آنها تصاویر و نام کشتهشدگان و اعدامشدگان را همراه با پرچم بزرگ شیر و خورشید به دست داشتند و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. این تجمعات نشاندهنده نارضایتی عمیق ایرانیان از وضعیت داخلی و سیاستهای حکومت است.
در تحولی دیگر، دفتر دادستانی کالیفرنیا اعلام کرد شمیم مافی، شهروند ایرانی دارای گرینکارت، در لسآنجلس به اتهام دلالی برای فروش پهپاد، بمب و مهمات جمهوری اسلامی به سودان بازداشت شده است. دادستانی آمریکا اعلام کرد که در این پرونده، قرارداد بیش از هفتاد میلیون دلاری برای پهپادهای مهاجر-۶ و پنجاه و پنج هزار چاشنی بمب مطرح است. این بازداشت نشاندهنده تلاشهای آمریکا برای مقابله با صادرات تسلیحات جمهوری اسلامی ایران به مناطق پرتنش جهان است.
از سوی دیگر، ابهاماتی در خصوص ترکیب هیئت مذاکرهکننده آمریکا برای دور دوم مذاکرات اسلامآباد وجود دارد. یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره ترکیب این هیئت اعلام کرد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رئیسجمهور، در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. با این حال، اخبار ضد و نقیضی در ساعات گذشته منتشر شد. دونالد ترامپ در گفتوگویی که عصر یکشنبه با فاکسنیوز داشت، تنها به نام کوشنر و ویتکاف اشاره کرد. پس از آن، رسانههای مختلف از جمله سیانان به نقل از مقامات کاخ سفید و شبکه خبری ایبیسی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند که ونس نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت. سپس، جاناتان کارل، خبرنگار ارشد ایبیسی در واشینگتن، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از دونالد ترامپ حضور جیدی ونس در مذاکرات پیش رو در اسلامآباد را رد کرد. کارل نوشت: «رئیسجمهور ترامپ همین الان به من گفت که ونس به اسلام آباد نخواهد رفت. او گفت مساله امنیتی است، سرویس مخفی نمیتواند این کار را با اطلاع ۲۴ ساعته انجام دهد. این فقط به خاطر امنیت است. جیدی عالی است.» او بلافاصله در بهروزرسانی دیگری به نقل از یک مقام ارشد نوشت که ونس در راه اسلامآباد است و هدایت تیم مذاکرهکننده آمریکا را بر عهده دارد. این تناقضات نشاندهنده پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی پشت پرده این مذاکرات است.
در فضای داخلی ایران، محمود نبویان، نماینده مجلس، در پیامی در ایکس خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «اگر تعرضی از سوی دشمن صورت بگیرد، منافع اقتصادی آمریکا و اسرائیل را نابود خواهیم کرد.» وی افزود که «حصر دریایی» و پایان جنگ «فریب» است و دشمن به دنبال «عملیات نظامی مجدد» است و باید برای آن آماده بود. این اظهارات نشاندهنده رویکرد تهاجمی و هشدارآمیز جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد که با پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای، قیمت انرژی کاهش مییابد. این سخنان نشاندهنده ارتباط مستقیم میان تنشهای ژئوپلیتیکی و بازارهای جهانی انرژی است.
بر اساس اعلام نتبلاکس، نهاد ناظر بر اتصال جهانی اینترنت، قطعی اینترنت در ایران وارد پنجاه و یکمین روز خود شده است. این قطعی گسترده اینترنت، دسترسی شهروندان به اطلاعات را محدود کرده و فشار مضاعفی بر جامعه وارد آورده است.
در خصوص حریق گسترده در خوزستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان اعلام کرد که دود غلیظ ناشی از سوختن مواد «یونولیت» است و جای نگرانی نیست. با این حال، تصاویر منتشرشده از محل حریق نشان میدهد ستونهای بلند دود به آسمان برخاسته و دامنه آتشسوزی گسترده است.
با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پاپ درباره کشتار شهروندان در ایران به دست حکومت، دونالد ترامپ دوباره در حساب خود در شبکه تروثسوشال ویدیویی منتشر کرد که صحنههای اعتراض شهروندان ایران در انقلاب ملی علیه حکومت را نشان میدهد. این اقدام ترامپ نشاندهنده تلاش وی برای استفاده از نارضایتیهای داخلی ایران در راستای اهداف سیاسی خود است.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد «پروازهای بینالمللی» از مبدا فرودگاه مشهد از روز دوشنبه سی و یکم فروردین از سر گرفته میشود. این خبر میتواند نشانهای از کاهش تنشها در منطقه یا حداقل تلاش برای عادیسازی برخی روابط باشد.
