در روزهای اخیر، تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده و حوادث متعددی در خاورمیانه گزارش شده است. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که آتش‌بس در حال اجرا است، اما حملات متقابل ایران و آمریکا در تنگه هرمز ادامه دارد. این حوادث نشان‌دهنده تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش احتمال رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا است.

این کانال تلگرامی توضیح بیشتری در این مورد نداده است. در همین حال، «رویداد ۲۴» گزارش داد که پدافند هوایی غرب تهران (نزدیک دریاچه چیتگر) اقدام به شلیک کرده است. این در حالی است که شبکه خبری بلومبرگ خبر داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، فروش صدها فروند موشک رهگیر دفاع هوایی و سایر سلاح‌ها به شرکای خاورمیانه‌ای را به ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار، سه برابر مبلغی که دولت هفته گذشته هنگام اعلام توافق‌نامه‌ها اعلام شده بود، تایید کرد.

به گفته بلومبرگ، این رقم نشان‌دهنده تعهد دولت ترامپ به متحدانی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند، حملات تهران را تحمل کرده‌اند. این شبکه خبری اشاره کرد حجم عظیم فروش احتمالی و سرعت آهسته تولید این سلاح‌ها در آمریکا، پرسش‌هایی را در مورد اینکه شرکای منطقه‌ای واشینگتن چه زمانی به این سلاح‌ها دست خواهند یافت، مطرح می‌کند.

سازمان حقوق بشری هانا از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خبر داد. هانا اشاره کرد جزئیات دقیقی از میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که جمهوری اسلامی حملات پهپادی به مقر حزب آزادی کردستان ایران، پاک، در نزدیکی شهر اربیل انجام داده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز، حملات «بی‌دلیل» جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و در پاسخ، اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار داده‌اند. سنتکام در این بیانیه اعلام کرد ناوشکن‌های «یو‌اس‌اس تراکستون»، «یو‌اس‌اس رافائل پرالتا» و «یو‌اس‌اس میسون» هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت دریای عمان هدف حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های تندرو ایران قرار گرفتند، اما هیچ‌یک از شناورهای آمریکایی آسیب ندیدند.

به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای ایالات متحده «تهدیدهای ورودی» را منهدم کرده و در حملات متقابل، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین مراکز اطلاعاتی و شناسایی ایران را هدف قرار داده‌اند. سنتکام تاکید کرد که واشینگتن به دنبال تشدید تنش نیست، اما برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه آماده باقی می‌ماند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که صداهای شنیده شده در سطح شهر سیریک قبل از ۲۳:۳۰ پنج‌شنبه مربوط به مقابله نیروهای دریایی جمهوری اسلامی با شناورهای نظامی ارتش آمریکا بوده اما ساعتی پیش انفجاری در حوالی اسکله طاهریه سیریک نیز گزارش شده است. فرماندار ویژه میناب اعلام کرد که بامداد جمعه اسرائیل و آمریکا به یکی از پایگاه‌های دریابانی شهرستان میناب حمله کردند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیای جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که با هدف قرار دادن نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر که وارد تنگه هرمز شده بود، آتش‌بس را نقض کرد. او افزود که آمریکا هم‌زمان مناطق غیرنظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار داد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار دادند و خسارات قابل توجهی به‌ آنها وارد کردند. خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در شهر میناب در جنوب ایران خبر داد.

در این شرایط، جامعه جهانی با نگرانی به پیشرفت‌های منطقه‌ای نگاه می‌کند و تلاش می‌کند از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کند





