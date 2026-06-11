فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در چارچوب اجرای محاصره دریایی بنادر ایران، چندین نفت‌کش را هدف قرار داد که منجر به تلفات جانی ملوانان هندی و بحران‌های دیپلماتیک شد.

فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا که به اختصار سنتکام نامیده می‌شود، در تازه‌ترین گزارش‌های عملیاتی خود اعلام کرد که در سومین حمله نظامی طی هفته جاری، نفت‌کش دیگری را که قصد داشت محاصره دریایی بنادر ایران را دور بزند، هدف قرار داده و از کار انداخته است.

این عملیات که در شرایطی از تنش‌های شدید منطقه‌ای صورت گرفت، نشان‌دهنده عزم ایالات متحده برای اجرای سخت‌گیرانه محاصره دریایی است. بر اساس بیانیه‌های رسمی، یک هواگرد شناسایی و تهاجمی آمریکایی پس از آنکه خدمه این شناور که دارای پرچم گینه بیسائو بود، بارها از اجرای دستورات مستقیم نیروهای آمریکایی سر باز زدند و تلاش کردند مسیر خود را به سمت بنادر هدف تغییر دهند، اقدام به شلیک کرد.

در این حمله، دو موشک هدایت‌شونده هلفایر با دقت بسیار بالا به اتاق موتور کشتی اصابت کرد و باعث توقف کامل عملیاتی این شناور شد. سنتکام تاکید کرد که این حادثه سومین مورد مشابه در هفته جاری و نهمین حمله کلی از زمان آغاز رسمی محاصره است. این عملیات نظامی بامداد روز پنجشنبه در حدود ساعت ۴:۲۰ به وقت اروپای مرکزی در نزدیکی آبراه‌های استراتژیک خلیج عمان انجام شد.

همزمان، مرکز عملیات تجاری دریایی بریتانیا نیز گزارش داد که یک نفت‌کش در ۲۱ مایل دریایی شمال شرق صحار عمان دچار آتش‌سوزی شدید شده است و سفارت هند در عمان تایید کرد که نیروی دریایی این کشور در تلاش است تا خدمه کشتی را به سرعت تخلیه و نجات دهد. این شدت یافتن حملات در حالی رخ می‌دهد که تنها ساعاتی پیش از آن، مرگ سه عضو هندی خدمه نفت‌کش ام‌تی ستیبلو که در حمله روز چهارشنبه هدف قرار گرفته بود، رسماً تایید شد.

در آن حادثه، یک جنگنده آمریکایی پس از عدم تمکین خدمه کشتی با پرچم پالائو از دستورات نظامی، مهمات هدایت‌شونده دقیقی را به اتاق موتور شلیک کرد. این اتفاق منجر به ناپدید شدن و در نهایت مرگ سه ملوان هندی شد که موجی از اعتراضات دیپلماتیک را در پی داشت.

دولت هند در واکنش به این حادثه تلخ، دیپلمات ارشد ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این اقدام نظامی که منجر به تلفات جانی غیرنظامیان شده بود، ابلاغ نمود. پیش از این نیز در روز دوشنبه، یک جنگنده اف-۱۸ سوپرهورنت که بر روی ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن مستقر بود، نفت‌کش ام‌تی مریوکس با پرچم پالائو را در خلیج عمان هدف قرار داد و آن را از مدار عملیاتی خارج کرد.

این زنجیره حملات نشان می‌دهد که ارتش آمریکا در حال به‌کارگیری حداکثری توان هوایی و دریایی خود برای مسدود کردن هرگونه تردد غیرمجاز در این منطقه حساس است. از منظر استراتژیک، این درگیری‌ها بخشی از یک بازی پیچیده محاصره متقابل در یکی از حساس‌ترین تنگه‌های جهان است.

ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که از زمان آغاز محاصره در ۱۳ آوریل، مسیر ۱۳۵ کشتی را که دستورات آن‌ها را پذیرفته بودند تغییر داده و تنها به ۴۲ شناور که حامل کمک‌های بشردوستانه بودند اجازه عبور داده است. این وضعیت در حالی شکل گرفت که پیش از آن، تهران در ۲۸ فوریه با متوقف کردن عبور کشتی‌های باری از این آبراه راهبردی، محاصره خود را آغاز کرده بود.

بنابراین، خلیج عمان و تنگه هرمز اکنون تحت فشار دو محاصره رقیب قرار دارند که هر لحظه احتمال تبدیل شدن این تنش‌های دریایی به یک جنگ تمام‌عیار را افزایش می‌دهد. در همین راستا، گزارش‌های رسیده از واشینگتن حاکی از آن است که دونالد ترامپ به اتاق وضعیت رفته و وزیر جنگ آمریکا صراحتاً هشدار داده است که در صورت عدم تغییر شرایط، تاسیسات مهم و راهبردی ایران را بمباران خواهند کرد.

این تهدیدها در کنار حملات به نفت‌کش‌ها، فضای منطقه را به شدت متشنج کرده و نگرانی‌های جهانی در مورد امنیت انرژی و کشتیرانی تجاری را به اوج خود رسانده است





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