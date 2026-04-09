اسرائیل در واکنش به فعالیت‌های حزب‌الله در لبنان، حملاتی را انجام داده است که منجر به کشته شدن چندین مقام ارشد حزب‌الله شده است. این حملات در بحبوحه تنش‌های فزاینده در منطقه و درگیری‌های ادامه‌دار در مرزهای اسرائیل و لبنان صورت می‌گیرد. ارتش اسرائیل همچنین اظهاراتی را در مورد رهبر فقید ایران مطرح کرد.

ارتش اسرائیل پنجشنبه تایید کرد که علی یوسف حرشی، برادرزاده و از نزدیکان نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان ، در حملات روز چهارشنبه به بیروت کشته شده است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که حرشی از مشاوران ارشد نعیم قاسم بوده و نقش حیاتی در مدیریت و تامین امنیت دفتر او ایفا می‌کرد. اسرائیل همچنین اعلام کرد ماهر قاسم حمدان، یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله ، در حمله به صیدا به هلاکت رسیده است. حمدان، فرمانده سازمان «السرايا ال لبنان يه» و مسئول جذب نیرو، تامین سلاح و بودجه برای حزب‌الله بود.

این حملات بخشی از تنش‌های فزاینده در مرزهای اسرائیل و لبنان را نشان می‌دهد، جایی که در ماه‌های اخیر تبادل آتش بین حزب‌الله و نیروهای اسرائیلی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل به طور منظم مواضع حزب‌الله را در لبنان هدف قرار داده و حزب‌الله نیز حملاتی را به خاک اسرائیل انجام داده است. این تبادل آتش، نگرانی‌ها را در مورد احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش داده است، به ویژه با توجه به جنگ جاری در غزه و تهدیدهای مداوم از سوی حزب‌الله علیه اسرائیل.\در بیانیه دیگری، نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که در حملات شبانه به جنوب لبنان، دو گذرگاه اصلی مورد استفاده نیروها و فرماندهان حزب‌الله برای جابه‌جایی از شمال به جنوب رودخانه لیتانی هدف قرار گرفته و بیش از ۷۰ شبه‌نظامی، از جمله یک تیم عملیاتی که قصد حمله به اسرائیل را داشت، کشته شدند. این عملیات نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای تضعیف توانایی‌های نظامی حزب‌الله و جلوگیری از حملات احتمالی این گروه به خاک اسرائیل است. اسرائیل همواره تاکید کرده است که به حفاظت از امنیت خود متعهد است و در پاسخ به هرگونه تهدیدی از سوی حزب‌الله، اقدام خواهد کرد. این حملات هوایی و زمینی، نشان‌دهنده پیچیدگی وضعیت امنیتی در منطقه و آمادگی اسرائیل برای مقابله با تهدیدات از هر سو است. همچنین، این اقدامات نشان می‌دهد که اسرائیل به دقت اوضاع را زیر نظر دارد و در صورت لزوم، برای حفظ امنیت خود، دست به اقدام خواهد زد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد، اما تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.\حساب کاربری ارتش دفاعی اسرائیل در ایکس نیز پنجشنبه با انتشار ویدیویی به زبان فارسی، به سخنان یکی از سخنگویان خود پرداخت که با کنایه به عدم خاکسپاری علی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، پس از ۴۰ روز از درگذشت وی، او را عامل سرکوب، تهدید و وحشت مردم ایران طی دهه‌ها حکومتش خواند. در این ویدیو، علی خامنه‌ای به عنوان عامل جنگ، ترور، سرکوب و بی‌عدالتی در خاورمیانه معرفی شد و نابودی او به عنوان سرآغاز فصلی نو برای خاورمیانه و جهان عنوان شد. این اقدام، نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای بهره‌برداری از اوضاع داخلی ایران و تضعیف مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی است. در این میان، مهرداد یوسفیانی نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی با پیش کشیدن موضوع لبنان و فلسطین، به دنبال انحراف مسیر مذاکرات است. گیدئون سعار نیز بر همراهی با موضع آمریکا تاکید کرد و اعلام داشت که لبنان در توافق آتش‌بس جایی ندارد. این اظهارات نشان‌دهنده موضع قاطع اسرائیل در قبال حزب‌الله و ایران است و نشان می‌دهد که اسرائیل در پی یافتن راه‌حلی برای مسائل منطقه‌ای است که منافع امنیتی آن را تضمین کند





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اسرائیل لبنان حزب‌الله حملات تنش خاورمیانه

United States Latest News, United States Headlines