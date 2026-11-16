گزارش کانون نویسندگان ایران درباره بازداشت و حبس حداقل ۲۰ نویسنده و شاعر و خطر اعدام، همراه با بیانیه نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل. همچنین پوشش اخبار کنفرانس سازمان ملل درباره سلاح‌های خودمختار و درگیری‌های دریایی در تنگه هرمز.

در آستانه روز جهانی نویسندگان زندانی که از سوی کمیته روزنامه‌نگاران زندانی انجمن جهانی قلم و به مناسبت ۲۴ آبان‌ماه برابر با ۱۵ نوامبر نام‌گذاری شده است، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت آزادی بیان و حقوق نویسندگان و شاعران در ایران شدت گرفته است.

نگرانی کانون نویسندگان نسبت به زندانیان

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای رسمی و محکم، از بازداشت و حبس دست‌کم بیست تن از نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی کشور پرده برداشت و خطر اعدام یکی از نویسندگان زندانی را یادآور شد. این انتقادات جدی در کنار بیانیه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نشانی از بسیج جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر علیه سرکوب‌های گسترده حاکمیتی است.

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نرگس محمدی در پیامی تأثیرگذار به دشمنی ذاتی حکومت‌های خودکامه با قلم و اندیشه اشاره کرد و افزود که تاریخ سرزمین او سرشار از خون‌ریزی‌های ناشی از ستیز با دگراندیشان است. او خاطرنشان ساخت که با وجود شرایط سخت جنگی، بحران‌های اقتصادی و فضای امنیتی سنگین، سایه احکام اعدام، تعلیقی و پرونده‌های باز همچنان بر سر کسانی است که برای بهبود شرایط مردم قلم زده‌اند.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی کانون نویسندگان ایران، فضای حاکم بر کشور پس از رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ و حمله‌های نظامی آمریکا و اسرائیل، به شدت امنیتی و همراه با سانسور شدید اطلاعاتی شده است. در این بیانیه به جزئیات بیشتری از وضعیت زندانیان سیاسی اشاره شده و آمده است که حکومت ایران با وضع قوانین سرکوبگرانه‌ای نظیر قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، شدت فشارها را بر روشنفکران افزایش داده است.

میان نویسندگان و شاعران بازداشت‌شده می‌توان به نام‌هایی چون علیرضا بیرانوند، شاعر و فعال محیط‌زیستی اهل ایذه خوزستان اشاره کرد که متأسفانه در تیرماه سال جاری در بازداشت نیروهای امنیتی جان باخت. علیرغم اعلام رسمی حکومت مبنی بر مسمومیت او در زندان، خانواده و همکارانش این ادعا را رد کرده و آن را ناشی از آزار و اذیت‌های بازجویی می‌دانند.

علاوه بر این، احسان رستمی، مترجم و ناشر، نیز از اردیبهشت‌ماه در بازداشت است و با اتهامات سنگینی مانند بغی مواجه است که نگرانی‌ها درباره سرنوشت او را به اوج رسانده است. دیگر چهره‌های شاخص بازداشت‌شده یا تحت تعقیب شامل آرش قلعه‌گلاب، ماندانا صادقی، رضا محمدی، کورش کرم‌پور و فرزانه یحیی‌آبادی هستند که اموال برخی از آن‌ها نیز توقیف شده است.

کنفرانس geometries در ژنو درباره ربات‌های قاتل

در سوی دیگر اخبار بین‌المللی، کنفرانس بررسی سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار یا همان ربات‌های قاتل در ژنو آغاز به کار کرده است. این نشست با حضور کشورهای عضو سازمان ملل با هدف بحث درباره لزوم وضع قوانین الزام‌آور در زمینه محدودیت یا ممنوعیت این تسلیحات هوشمند برگزار می‌شود. در حالی که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و روسیه پیش از این با این قوانین مخالفت کرده‌اند، نگرانی‌ها درباره کاربرد این فناوری در جنگ‌های امروزی مانند اوکراین افزایش یافته است.

منتقدان معتقدند این سلاح‌ها که با تکیه بر هوش مصنوعی به صورت مستقل هدف‌گیری می‌کنند، آینده جنگ‌افزارها را دگرگون خواهند کرد. دبیرکل سازمان ملل و مدیر صلیب سرخ جهانی نیز خواستار ممنوعیت این سلاح‌ها پیش از سال ۲۰۲۶ شده‌اند. همچنین در منطقه خلیج فارس، تنش‌ها با وجود افزایش یافته است.

سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی خبر داد و مدعی شد که این کشتی‌ها با هدایت افسران آمریکایی قصد عبور از جنوب تنگه را داشته‌اند. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش و آتش‌سوزی در موتورخانه آن گزارش داده است که نشان‌دهنده پیچیدگی و خطرناک بودن وضعیت امنیتی در این آبراه استراتژیک است.