حملات مداوم ارتش اسرائیل به نوار غزه با وجود آتشبس اکتبر ۲۰۲۵، به شهادت دو فلسطینی دیگر انجامید. آمار کشتهشدگان از اکتبر ۲۰۲۳ به نزدیک ۷۳ هزار نفر رسید.
در پی ادامه حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه و نقض مکرر آتشبس ، دو فلسطینی دیگر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، نیروهای اسرائیل ی در شهر خانیونس در جنوب غزه به سوی فلسطینیان تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن یک فلسطینی و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد.
همچنین محمد رمزی ابوحصیره ۳۹ ساله که روز گذشته در تیراندازی یک پهپاد اسرائیلی در منطقه چهارراه السرایا در مرکز شهر غزه زخمی شده بود، با وجود تلاش پزشکان در بیمارستان جان باخت. این حملات در حالی صورت میگیرد که آتشبس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ برقرار شده است، اما ارتش اسرائیل تقریباً هر روز عملیات خود را در این منطقه ادامه میدهد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای آخرین آمار تلفات حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق این آمار، طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر سه فلسطینی و ۱۶ مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون تعداد کشتهشدگان به ۷۲ هزار و ۹۹۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده است. همچنین از زمان اجرای آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون ۹۸۶ فلسطینی در حملات اسرائیل شهید و سه هزار و ۱۳۸ نفر زخمی شدهاند.
این آمار نشاندهنده ادامه نقض آتشبس توسط اسرائیل است و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باقی مانده باشد. وضعیت انسانی در غزه بحرانی است و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و صلیب سرخ نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان هشدار دادهاند. حملات هوایی و زمینی اسرائیل به مناطق مسکونی، بیمارستانها و مدارس منجر به آوارگی میلیونها فلسطینی و تخریب زیرساختهای حیاتی شده است.
جامعه بینالمللی تاکنون نتوانسته است فشار مؤثری بر اسرائیل برای توقف حملات و پایبندی به آتشبس وارد کند. در همین حال، گروههای مقاومت فلسطین نیز به حملات موشکی علیه شهرهای اسرائیل ادامه میدهند که این امر تنش را افزایش میدهد. کارشناسان معتقدند ادامه این چرخه خشونت تنها به تشدید بحران انسانی و بیثباتی در منطقه منجر خواهد شد. تلاشهای دیپلماتیک میانجیگران برای تمدید آتشبس و آغاز مذاکرات صلح تاکنون نتیجه چندانی نداشته است
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