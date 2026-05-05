استاندار تهران از تشدید بازرسی‌ها و استفاده از ظرفیت تجار برای واردات کالاهای پرمصرف به منظور مقابله با گرانفروشی و تنظیم بازار خبر داد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی پیرامون افزایش قیمت‌ها و گرانفروشی ‌های اخیر در بازار تهران که با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از انجام یک آسیب‌شناسی کامل از وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف مدیریتی خبر داد.

او تاکید کرد که در این جلسه تصمیمات مهمی برای ساماندهی و تنظیم بازار اتخاذ شده است. این تصمیمات با هدف ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد و اصناف صورت گرفته‌اند. معتمدیان به اهمیت همکاری بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی اشاره کرد و گفت که هماهنگی و تعامل بیشتر بین این دستگاه‌ها می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند.

او همچنین از آمادگی کامل استان تهران برای اجرای دقیق و سریع مصوبات این جلسه خبر داد. استاندار تهران بر لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در بازار تاکید کرد و از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا احتکار کالا، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند. او اطمینان داد که با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

این جلسه در راستای تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی برگزار شده است و انتظار می‌رود که نتایج مثبتی را برای مردم و بازار به همراه داشته باشد. معتمدیان همچنین به نقش مهم بخش خصوصی در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت که از ظرفیت تجار و بازرگانان استان تهران برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم استفاده خواهد شد. این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه کالا در بازار کمک کند.

او از مردم خواست تا با صبر و شکیبایی به دولت در این زمینه کمک کنند و از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز خودداری نمایند. استاندار تهران همچنین از رسانه‌ها خواست تا در اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به مردم نقش فعال‌تری ایفا کنند. او تاکید کرد که شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند به ایجاد اعتماد در جامعه و جلوگیری از شایعات کمک کند. این جلسه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است





