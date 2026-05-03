گزارشی از آخرین تحولات منطقهای و داخلی ایران، شامل کاهش تولید فولاد، هشدارها در تهران به دلیل نگرانیهای امنیتی، مواضع بینالمللی در مورد تنگه هرمز و تحولات مربوط به ترانزیت نفت.
در حالی که تنشهای منطقهای و شرایط جنگی همچنان ادامه دارد و بنادر جنوبی ایران تحت محاصره قرار دارند، اتاق بازرگانی تهران از کاهش قابل توجهی در تولید فولاد کشور خبر داده است.
این کاهش تولید، که به میزان ۱۰ میلیون تن برآورد میشود، نشاندهنده تاثیرات عمیق شرایط فعلی بر اقتصاد ایران است. همزمان، ایالات متحده با صدور بیانیهای از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، بر کاهش قیمت نفت پس از پایان درگیریها تاکید کرده و پیشبینی میکند بازارهای آتی نیز این روند را تایید کنند.
بسنت همچنین انتظار دارد عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز افزایش یابد و تلاش تهران برای وضع عوارض بر عبور کشتیها از این تنگه را بیاثر ارزیابی میکند. در داخل کشور، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از حمایت و وفاداری ایرانیان خارج از کشور قدردانی کرده و بر باز بودن آغوش میهن برای بازگشت آنها تاکید دارد. او تصریح کرده که همه ایرانیان، صرف نظر از محل زندگی و دلایل مهاجرت، ایران را خانه خود میدانند.
در عرصه بینالمللی، یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در تماس با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بر حمایت آلمان از راهحل مبتنی بر مذاکره و ضرورت صرفنظر کردن ایران از تسلیحات هستهای و بازگشایی فوری تنگه هرمز تاکید کرده است. همزمان، کویت از خنثی کردن یک عملیات نفوذ دریایی به آبهای سرزمینی خود خبر داده و امنیت بحرین را بخش جداییناپذیر از امنیت خود و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دانسته است.
در لبنان، ارتش اسرائیل از پرتاب چند پهپاد توسط حزبالله به سمت نیروهای خود در جنوب لبنان خبر داده که خوشبختانه تلفاتی نداشته است. در داخل ایران، گزارشها حاکی از تشدید فضای امنیتی در تهران و صدور دستورالعملهای «آمادهباش کامل» به نیروهای دولتی است. همچنین، به کارمندان صداوسیما هشدار داده شده لوازم ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان آماده باشند. شهرداری تهران نیز در روز شنبه تعطیل بوده و کارمندان به دورکاری گماشته شدهاند.
در حوزه ترانزیت نفت، عراق به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، اقدام به انتقال نفت کوره خود از طریق کامیون به سوریه برای صدور از طریق دریا کرده است. این اقدام پس از بازگشایی گذرگاه مرزی الیعربیه-ربیعه با سوریه صورت گرفته و عراق اعلام کرده است که قادر است پس از پایان بحران تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند
