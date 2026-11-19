گزارش جامع درباره اعدام ۸۷ نفر پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و قطعنامه سازمان ملل که با رای ممتنع آمریکا تصویب شد.

ده تشکل کارگری و اجتماعی در بیانیه‌ای مشترک، اعدام‌ها ی اخیر در ایران را قتل عمد حکومتی خوانده و آن را ادامه مستقیم کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ توصیف کردند. این گروه تأکید نمودند که دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جرم‌انگاری‌های خودساخته، در حال سرکوب و مرعوب کردن جامعه معترض هستند.

مکانیزم سرکوب و آمار اعدام‌ها

بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، از تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان، دست‌کم ۸۷ نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر این، حدود ۲۲۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه در فهرست محکومان قرار دارند. امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند که قوه قضاییه با استفاده از اقرارهای گرفته‌شده زیر شکنجه، به موجی از قربانی کردن انسان‌ها متوسل شده است.

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این تشکل‌ها از جمله انجمن برق و فلز کرمانشاه، دادخواهان، شورای بازنشستگان ایران و کانون صنفی معلمان ایران، خواستار توقف تمامی اعدام‌ها شده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که حکومت برای بقای خود در برابر خشم عمومی ناشی از فشارهای معیشتی، روزانه افراد را به طناب دار می‌فرستد.

موضع‌گیری‌های بین‌المللی و قطعنامه سازمان ملل

قطعنامه حقوق بشری که به ابتکار کانادا ارائه شد، در روز چهارشنبه ۲۷ آبان با ۷۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع در کمیسیون حقوق بشر تصویب شد. این سند پیش‌نویس، بر موارد نقض حقوق بشری تمرکز دارد که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشند.

نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن به این قطعنامه رای ممتنع داده است. دلیل این رای این بود که متن حاضر برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی کافی نیست. نماینده آمریکا تأکید کرد که این رای نباید به عنوان نشانه‌ای از نرم‌تر شدن موضع ایالات متحده در قبال تهران تفسیر شود.

پیامدهای واقعی و اقدامات آتی

متن پیش‌نویس قطعنامه، خشونت حکومت در برخورد با اعتراضاتی را که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد، بی‌سابقه توصیف کرده است. این سند کشتار گسترده معترضان، از جمله کودکان، و بازداشت خودسرانه ده‌ها هزار نفر را محکوم می‌کند.

قطعنامه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان، لغو احکام سنگین و نامتناسب، و انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب شده است. همچنین تأکید دارد که نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی دخیل هستند. این سند همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سازوکار قضایی برای پیگرد مسئولان جنایت‌ها در ایران ایجاد شود.